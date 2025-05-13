Τραμπ: Υπέγραψε συμφωνία - μαμούθ 142 δισ. για εξοπλισμούς με την Σαουδική Αραβία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (φωτο) υπέγραψαν στρατηγική οικονομική συνεργασία ύψους 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικά 600 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώθηκε σήμερα είναι «η μεγαλύτερη συμφωνία πωλήσεων αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Προσθέτει ότι η συμφωνία ανέρχεται σε σχεδόν 142 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει την παροχή στη Σαουδική Αραβία «υπερσύγχρονου πολεμικού εξοπλισμού και υπηρεσιών από περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές αμυντικές εταιρείες».

Νωρίτερα, ο Τραμπ βρέθηκε μαζί με τον Ίλον Μασκ και άλλους επιχειρηματικούς ηγέτες σε ένα πλούσιο γεύμα στο Ριάντ.

Ο αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στον πρώτο σταθμό της μεγάλης διπλωματικής περιοδείας στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του τετραήμερου ταξιδιού του στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ελπίζει να εξασφαλίσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η συμφωνία περιλαμβάνει:

Προώθηση της Πολεμικής Αεροπορίας και διαστημικές δυνατότητες

Αεροπορική και πυραυλική άμυνα

Ναυτική και παράκτια ασφάλεια

Ασφάλεια συνόρων και εκσυγχρονισμός των χερσαίων δυνάμεων

Αναβαθμίσεις συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης «εκτεταμένη εκπαίδευση και υποστήριξη για την ενίσχυση των ικανοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των σαουδαραβικών στρατιωτικών ακαδημιών και των στρατιωτικών ιατρικών υπηρεσιών», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Επενδύσεις 600 δισ. δολάρια από τη Σαουδική Αραβία τις ΗΠΑ

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι:

η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 600 δισ. δολάρια.

Επίσης θα επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ

Αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε «τεχνολογίες αιχμής και στις δύο χώρες».

Συμφωνήθηκαν επίσης εξαγωγές ανεμογενητριών και ενεργειακών λύσεων από τις ΗΠΑ αξίας 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και επιβατικών αεροσκαφών Boeing 737-8 αξίας 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των τομέων ενέργειας και εξόρυξης των δύο χωρών.

