Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό του ΟΦΗ και το Ηράκλειο σε ρυθμούς τελικού κυπέλλου Ελλάδας

Σταθερά στο πλευρό του ΟΦΗ παραμένει ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΟΦΗ προχώρησε σε σειρά δράσεων ενημέρωσης και προβολής του μεγάλου τελικού του Σαββάτου 17 Μαΐου, στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα.

Έπειτα από σχετική συνεννόηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη, με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο Δήμος Ηρακλείου πραγματοποιεί:

Έκθεση φωτογραφιών στο αίθριο της Λότζια με την πορεία του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στολισμό κεντρικών σημείων του Ηρακλείου με λάβαρα με μηνύματα για τον ΟΦΗ και τον τελικό.

Τοποθέτηση επιδαπέδιων banner με αντίστοιχα μηνύματα, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο Πολύκεντρο Νεολαίας, στο δημοτικό κτίριο της πλατείας Δασκαλογιάννη και στα κιόσκια ενημέρωσης των πολιτών τα οποία βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Ανάρτηση στο site του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr banner παραπομπής στην επίσημη σελίδα του ΟΦΗ, όπου υπάρχουν πληροφορίες για τον αγώνα.

Φωταγώγηση του Δημαρχείου Ηρακλείου.

Μετάδοση του αγώνα στο πάρκο Γεωργιάδη το Σάββατο 17/5 στις 20:00 και προβολή, στις 17:30, του αντίστοιχου τελικού του 1987 ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ηρακλή, που τελείωσε με την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα της πόλης μας.