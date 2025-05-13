Αυτοψία του Μ. Μποκέα στο έργο αντικατάστασης τμήματος του δικτύου ύδρευσης από τον Κρουσώνα προς την Αγία Ειρήνη

Στο έργο αντικατάστασης τμήματος του δικτύου ύδρευσης από τον Κρουσώνα προς την Αγία Ειρήνη βρέθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, πραγματοποιώντας αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για έργο που εκτελείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου με ίδιους πόρους, και το οποίο έχει ως στόχο τον περιορισμό των απωλειών νερού, λόγω των συχνών βλαβών που προκαλούνται από τη φθορά του παλαιού αγωγού.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιού τμήματος του αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 200 μέτρων, ο οποίος παρουσίαζε διαρκή προβλήματα διαρροών, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα και την επάρκεια της υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής.

Image

Τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Γιάννης Μαρής, ο Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Φασουλάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κρουσώνα Κώστας Πιτσικάκης και το μέλος της Τοπικής Κοινότητας Γιώργος Χριστοδουλάκης.

