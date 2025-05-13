Τέλος ο Ματίας Αλμέιδα από την ΑΕΚ

Η έκτη διαδοχική ήττα της ΑΕΚ στα playoffs της Stoiximan Super League έφερε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ματίας Αλμέιδα στο φινάλε της τρίτης του σεζόν στον πάγκο της, όπως ανακοίνωσε η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ.

Ο Αργεντινός τεχνικός συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και εκεί αποφασίστηκε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους οι δύο πλευρές.

Ο Αλμέιδα πανηγύρισε το νταμπλ στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα στον πάγκο της ΑΕΚ και πέρυσι διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, ωστόσο η φετινή σεζόν, τρίτη του στην OPAP Arena, έφερε πληγές.

Το περασμένο καλοκαίρι ήρθε το πρώτο ισχυρό πλήγμα με τον αποκλεισμό από την Νόα στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League που άφησε τους κιτρινόμαυρους εκτός ευρωπαϊκών Κυπέλλων, με τη συνέχεια της σεζόν να έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα και να έρχεται το βράδυ της Τετάρτης (26/2) το 6-0 στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό.

Αποτέλεσμα για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που ουσιαστικά άφησε την ΑΕΚ εκτός τελικού, με την ήττα αυτή να προστίθεται στο 4-1 από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα και να σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τον Αλμέιδα.

Κάτι που έγινε, με τον “Πελάδο” να αποχωρεί από τον πάγκο της ΑΕΚ μετά από τρία χρόνια παραμονής σε αυτόν και την Ένωση να καλείται πλέον να βρει τον αντικαταστάτη του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι σήμερα προπονητή της ομάδας, Ματίας Αλμέιδα.

Ο Ματίας Αλμέιδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας από τη σεζόν 2022-2023 μέχρι σήμερα. Κατέκτησε σαν προπονητής της ΑΕΚ το ιστορικό νταμπλ του 2023, με την επιστροφή της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο.

Η οικογένεια της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ κ. Μάριος Ηλιόπουλος ευχαριστούν τον Ματίας Αλμέιδα και τους συνεργάτες του για ό,τι προσέφεραν στην ομάδα μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα τους”