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ΚΟΣΜΟΣ

G7: Οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ - «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ
clock 14:44 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η συνεδρίαση της συνόδου κορυφής των ηγετών της G7 σήμερα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έφτασε αργοπορημένος στην αίθουσα.

Ο Τραμπ ήταν ο τελευταίος ηγέτης που μπήκε στην αίθουσα κα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είχε πάρει θέση στο τραπέζι. Ο Τραμπ πλησίασε και είπε αστειευόμενος προς τους ηγέτες που τον περίμεναν: «Εγώ είμαι το αφεντικό».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπάθησε να ξεκινήσει τη συνεδρίαση, αλλά ο Τραμπ τον διέκοψε για να προσκαλέσει τους δημοσιογράφους να μείνουν στην αίθουσα. Οι δημοσιογράφοι φώναζαν κάποιες ερωτήσεις και ο Τραμπ τους είπε: «Θα θέλατε να μείνετε για τη συνεδρίαση; Εγώ δεν έχω αντίρρηση».

Ωστόσο Γάλλοι αξιωματούχοι συνόδευσαν τους δημοσιογράφους έξω από την συνεδρίαση. Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος ακούστηκε να λέει: «Κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε αρκετές αναρτήσεις στο Truth Social το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που έπρεπε να ξεκινήσει η συνεδρίαση.

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