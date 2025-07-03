Φρικτό έγκλημα στην Αίγυπτο: Πατέρας φέρεται να έσφαξε τα τρία παιδιά του

Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν σήμερα Πέμπτη (3/7), τις λεπτομέρειες ενός φρικτού εγκλήματος σε ένα χωριό στη Μίνια, στο οποίο ένας πατέρας φέρεται να έσφαξε τα τρία παιδιά του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Al-Masry Al-Youm, ο πατέρας έσφαξε τα τρία παιδιά του απουσία της μητέρας τους, η οποία είχε φύγει από το σπίτι δύο εβδομάδες νωρίτερα λόγω οικογενειακών διαφορών.

Η ιστοσελίδα ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Μίνια έλαβαν αναφορά από κατοίκους του χωριού Ζάχρα, στην οποία αναφερόταν ότι ένας 37χρονος άνδρας είχε σφάξει τα τρία παιδιά του, ηλικίας μεταξύ 8 και 10 ετών.

Ο ύποπτος, ο οποίος πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας, συνελήφθη και οι υπηρεσίες ασφαλείας ζήτησαν την κατάθεση της μητέρας των τριών θυμάτων και τυχόν άλλων μαρτύρων.

Η ιστοσελίδα Youm7 ανέφερε ότι οι αρχικές έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενες διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού, οι οποίες ώθησαν τη σύζυγο να φύγει από το σπίτι περίπου δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα.

Ο ιστότοπος Masrawy ανέφερε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του χωριού αυτοβούλως. Ο ιστότοπος πρόσθεσε ότι οι αρχές μετέφεραν τα σώματα των παιδιών στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου της Μίνια. Υποβλήθηκε έκθεση, ειδοποιήθηκε η Εισαγγελία για να διερευνήσει την υπόθεση και επιβλήθηκε κλοιός ασφαλείας γύρω από το σπίτι εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εξέτασης.

