Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Τι σημαίνει η πρόταση μομφής εναντίον της – Γιατί ανοίγει το «κουτί της Πανδώρας»

Η κίνηση είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, καθώς θεωρείται απίθανο να εξασφαλιστούν οι 361 ψήφοι από τις 720 στο ευρωκοινοβούλιο για να καθαιρεθεί η πρόεδρος της Κομισιόν.

Είναι, όμως, ένας βαρύς συμβολισμός αφού πρόκειται για την πρώτη πρόταση δυσπιστίας από το 2014. Επίσης δείχνει τις βαθιές διαιρέσεις που υπάρχουν στους κόλπους των Βρυξελλών σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που η Ε.Ε. διαπραγματεύεται μία εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αστάθεια κυριαρχεί στην Μέση Ανατολή.

Το αίτημα για πρόταση μομφής κατατέθηκε από τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Γκεόργκε Πιπερέα με τις υπογραφές ακόμη 71 ευρωβουλευτών από τα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτή η ομάδα των ευρωβουλευτών κατηγορούν την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες για διαφάνεια, καθώς αρνήθηκε να δώσει στις αρχές τα γραπτά μηνύματα που ανατάλλαξε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά όταν διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τα εμβόλια για τον κορονοϊό.

Παρά τις πιέσεις των νομοθετών και των μέσων ενημέρωσης, τα μηνύματα δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ. «Μια τροποποίηση (σ.σ. της συμφωνίας με την Pfizer) που έχει αξία περίπου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά, είναι εντελώς ασυνήθιστο να διαπραγματεύεται κανείς μια τροποποίηση μιας τόσο μεγάλης σύμβασης με μια σειρά από SMS», δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu ο Γκεόργκε Πιπερέα.

Τα γραπτά μηνύματα για τα εμβόλια

Το 2025, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ δημοσιογράφου των New York Times, ο οποίος μήνυσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόσβαση στα γραπτά μηνύματα. Ωστόσο, ο Γκεόργκε Πιπερέα επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συμμορφωθεί με την δικαστική απόφαση.

«Η απόσταση ήταν περίπου δύο μήνες μετά την έκδοση αυτής της απόφασης κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα προκειμένου να δημοσιοποιήσει αυτά τα SMS. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα έλλειψης διαφάνειας σε μια δημοκρατία, όπως υποτίθεται ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο», τόνισε ο ευρωβουλευτής.

Και συνέχισε: «Αν ένα δικαστήριο λέει κάτι εναντίον σου πρέπει να υπακούσεις. Πρέπει να υποταχθείς. Δεν έχεις το δικαίωμα να μην υπακούσεις και να το αγνοήσεις».

Κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υποκρισία, λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες επικρίνουν τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά όταν έρχεται η σειρά τους προστατεύονται από τον έλεγχο.

«Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί κράτη-μέλη όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και οτιδήποτε άλλο, όπως μικρά και μεσαία κράτη-μέλη, ως κράτη που παραβιάζουν το κράτος δικαίου, είναι πολύ, πολύ, πολύ σκληρή απέναντι σε αυτά τα κράτη-μέλη, αλλά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζει το κράτος δικαίου, κανείς δεν λέει τίποτα», είπε.

Η πρόταση αναμένει τώρα διαδικαστικό έλεγχο από τη Διάσκεψη των Προέδρων, την κορυφαία πολιτική ομάδα καθοδήγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα αποφασίσει αν η πρόταση θα τεθεί σε συζήτηση. Εάν εγκριθεί, η πρόταση θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης πλήρους συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7-10 Ιουλίου.

Ασκήθηκαν πιέσεις στους ευρωβουλευτές να αποσύρουν τις υπογραφές τους, λέει ο Πιπερέα

Ο Γκεόργκε Πιπερέα είπε ότι οι πιθανότητες να πάρει τις απαραίτητες ψήφους η πρόταση μομφής είναι λίγες. Ωστόσο εξήγησε ότι το συμβολικό βάρος της πρότασης είναι ο στόχος του.

«Η Διάσκεψη των Προέδρων δεν θα δεχτεί αυτή η πρόταση να παρουσιαστεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας προκειμένου να διατηρηθούν ασφαλείς οι ‘γραμμές’, για να μην αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις για αυτά τα SMS. Είμαι σχεδόν 100% σίγουρος γι’ αυτό», τόνισε ο ευρωβουλευτής.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ασκήθηκε «πίεση» σε ορισμένους ευρωβουλευτές για να αποσύρουν την υποστήριξή τους στην πρόταση μομφής. «Τουλάχιστον ένας από αυτούς το έκανε ήδη. Ξέρετε, είναι ένας τύπος, ένας ευρωβουλευτής από το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, και του είπαν: “Αν δεν αποσύρεις την υπογραφή σου, θα σε αποκλείσουν από το ΕΛΚ”».

«Ρεαλιστικά μιλώντας, δεν περιμένω να έχω πλειοψηφία, αλλά ακόμη και αν έχω, δεν ξέρω, ίσως ένα 30% ή 40% των ψήφων του κοινοβουλίου, αυτό θα είναι ένα μήνυμα. Αυτό θα είναι ένα μήνυμα», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής.

Το Κουτί της Πανδώρας αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό. Από αυτό το Κουτί της Πανδώρας θα ξεπηδήσουν άλλου είδους προτάσεις και μερικές φορές, με κάποιο τρόπο, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Διότι κανείς, αυτή τη στιγμή, δεν είναι πολύ χαρούμενος να συνεργάζεται πλέον με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν»

