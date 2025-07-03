Οι επτά λόγοι που χάνονται οι ρυθμίσεις της εφορίας

Σε απώλειες των ρυθμίσεων που έχουν προς την εφορία οδηγεί το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει για τη διατήρησή τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τα χρέη προς το δημόσιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε ότι αφορά στα χρέη προς την εφορία, την 30η Απριλίου είχαν φτάσει σε 110,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σε ρυθμίσεις είναι οφειλές μόλις 3,62 δισ. ευρώ ή το 3,3%, ενώ εκτός ρυθμίσεων είναι χρέη ύψους 107,2 δισ. ευρώ.

Το εξαιρετικά πενιχρό ποσό των οφειλών που είναι σε ρύθμιση αποδίδεται στον μικρό αριθμό των δόσεων που προβλέπονται καθώς διαθέσιμη είναι μόνο η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, ενώ για έκτακτα χρέη μπορούν να φτάσουν σε έως και 48 δόσεις.

Τα χρέη που είναι εκτός ρυθμίσεων η ΑΑΔΕ τα διεκδικεί μέσω κατασχέσεων, διαδικασία που δεν έχει αποτελέσματα, αφού τα χρέη εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποκλείει νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι αυστηρές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της πάγιας ρύθμισης, με αποτέλεσμα να βγαίνουν εκτός χιλιάδες οφειλέτες.

Βασική παράμετρος που δημιουργεί δυσκολίες είναι εκείνη που προβλέπει πως ο φορολογούμενος που θα ενταχθεί σε μια ρύθμιση, θα πρέπει όχι μόνο να καταβάλει τακτικά τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής της, αλλά και να εξοφλεί ή να ρυθμίζει και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Πότε χάνονται οι ρυθμίσεις

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, ο οφειλέτης βγαίνει εκτός της πάγιας ρύθμισης κι όλο το χρέος του είναι άμεσα απαιτητό, όταν:

δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.

δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι την 19/4/2024, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή,

δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους,

έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό διενεργείται δειγματοληπτικά έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους.

μετά την υπαγωγή σε αυτή, υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε φορολογικής παράβασης.

