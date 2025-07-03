ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτόματα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το νέο ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ που βάζει τέλος στην καθυστέρηση επιβολής προστίμων για όσους αργούν να υποβάλουν δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων.

Τα νέα ειδοποιητήρια θα εμφανίζονται αυτόματα στο myAADE και στα email των φορολογουμένων, με τα ποσά των προστίμων να βεβαιώνονται άμεσα, χωρίς την εμπλοκή υπαλλήλων.

Η διαδικασία αφορά όχι μόνο τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αλλά και κάθε τύπο φορολογικής υποχρέωσης όπως παρακρατούμενοι φόροι, πίνακες πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις μετάταξης, φόροι πλοίων, εισφορές συναλλάγματος, μερίσματα και έκτακτες αμοιβές. Ειδικά για τις τροποποιητικές δηλώσεις, το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα αν προκύπτει πρόσθετος φόρος και θα επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμο.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται:

• Στα 100 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις χωρίς βιβλία,

• 250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία,

• 500 ευρώ για διπλογραφικά,

και θα επιβάλλονται άμεσα με την εκπρόθεσμη υποβολή, χωρίς αναμονές ή διαδικασίες βεβαίωσης.

Για όσους καθυστερήσουν και την πληρωμή του φόρου, το ποσό επιβαρύνεται με τόκο 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλης καθυστέρησης, οι συνολικές επιβαρύνσεις μπορεί να αγγίξουν και το 2,5% λόγω σωρευτικών τόκων.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο όταν το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ, ή όταν πρόκειται για τροποποιητικές δηλώσεις επί εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης.

Μέχρι σήμερα, η επιβολή προστίμων από τις ΔΟΥ καθυστερούσε, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται επιβαρύνσεις και να φουσκώνουν τα τελικά ποσά για τους φορολογούμενους. Το νέο σύστημα έρχεται να καταργήσει αυτή την καθυστέρηση και να ενισχύσει – όπως λέει η ΑΑΔΕ – τη φορολογική συμμόρφωση και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - «Διπλή» διέξοδος για τους δανειολήπτες

Ανατροπές στη φορολογία κληρονομιών: Νέοι κανόνες για χρέη και ακίνητα