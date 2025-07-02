Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρόταση δυσπιστίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη, αφού η πρόταση που κατέθεσε ένας ακροδεξιός Ρουμάνος ευρωβουλευτής πέρασε τους απαραίτητους διαδικαστικούς ελέγχους.

Η πρωτοβουλία, με επικεφαλής τον Gheorghe Piperea, του ρουμανικού κόμματος AUR του ECR, υποβλήθηκε επίσημα την περασμένη εβδομάδα με 74 αρχικές υπογραφές. Αν και αρκετοί ευρωβουλευτές απέσυραν αργότερα την υποστήριξή τους, ο Piperea ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η πρόταση είχε συγκεντρώσει 79 υπογραφές, λίγο πάνω από το όριο που απαιτείται για την ενεργοποίηση της κοινοβουλευτικής δράσης.

Η πρόταση πληροί όλες τις απαιτήσεις

Πηγή του Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε στο Euractiv ότι η πρόεδρος Roberta Metsola ενημέρωσε τη Διάσκεψη των Προέδρων, το όργανο που καθορίζει την ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου, ότι η πρόταση πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 131 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Η πρόταση θα συζητηθεί τη Δευτέρα, πριν από την ψηφοφορία της Πέμπτη κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Η συγκεκριμένη πρόταση μομφής έχει πολύ λίγες πιθανότητες να εγκριθεί.

Οι διαπραγματεύσεις για την προμήθεια εμβολίων

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία που επικεφαλής της Επιτροπής καλείται να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση.

Η πρόταση κατατέθηκε με αφορμή αποκαλύψεις για μυστικά μηνύματα που αντάλλαξε η φον ντερ Λάιεν το 2021 με τον Άλμπερτ Μπούρλα, διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer. Τα μηνύματα αυτά αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις για την προμήθεια εμβολίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας COVID-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

