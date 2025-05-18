Έκρηξη βόμβας μπροστά από κλινική στην Καλιφόρνια -Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες (εικόνες, βίντεο)

Βόμβα εξερράγη μπροστά από κλινική ειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Ο δήμαρχος Ρον ΝτεΧάρτ ενημέρωσε την εφημερίδα Los Angeles Times μέσω SMS ότι επρόκειτο για «βόμβα μέσα ή κοντά σε όχημα σταθμευμένο στο κτίριο», προσθέτοντας πως υπάρχει ένα πρόσωπο νεκρό.

«Το FBI είναι επιτόπου και θα διενεργήσει έρευνα για να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια», ανέφερε μέσω X ο Μπιλ Εσέιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελέας αρμόδιος για τη συγκεκριμένη περιοχή, κάπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Πέντε άνθρωποί τραυματίστηκαν από την έκρηξη -Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, που επικαλέστηκε πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης, πέρα από τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμος ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε για την έκρηξη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μετέδωσε πως η κλινική, με διακριτικό τίτλο American Reproductive Centers, υπέστη ζημιά αλλά το προσωπικό της είναι «ασφαλές», επικαλούμενο τον Δρ. Μάχερ Αμπντάλα.

ΗΠΑ: Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζει το FBI την επίθεση με έναν νεκρό σε κλινική στην Καλιφόρνια

Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε το FBI την έκρηξη που σημειώθηκε σε κλινική στην Καλιφόρνια.

To FBI ανέφερε χθες Σάββατο ότι διενεργεί έρευνα για την έκρηξη με έναν νεκρό μπροστά σε κλινική ειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σημειώνοντας πως πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

🚨MAJOR BREAKING: A bomb has destroyed the American Reproductive Centers, a California fertility center and IVF lab. California. One person is dead. And these people call themselves Christians?







pic.twitter.com/RiwPPVap4U — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) May 17, 2025

«Πρόκειται για εσκεμμένη, τρομοκρατική ενέργεια. Η πρόοδος της έρευνας θα επιτρέπει να εξακριβωθεί αν πρόκειται για τη διεθνή ή την εγχώρια τρομοκρατία», δήλωσε στον Τύπο ο Ακίλ Ντέιβις, επικεφαλής του FBI στο Λος Άντζελες, που πρόσθεσε πως «πιστεύει» ότι η κλινική στο Παλμ Σπρινγκς δεν έγινε στόχος τυχαία.

Just weeks after President Trump expressed interest in helping couples have children via IVF, a clinic explodes.



The fertility clinic and IVF lab near Desert Regional Hospital in Palm Springs, California, has significant damage. Was this an intentional bomb? pic.twitter.com/nnW4Tqqj2E — Jere_Memez (@Jere_Memez) May 17, 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Κλαυδία στην 6η θέση στην Eurovision

Βατικανό: Σήμερα η ενθρόνιση του Λέοντα ΙΔ’ -Πλήθη πιστών και παγκόσμιοι ηγέτες στη μεγαλειώδη τελετή

Γάζα: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά