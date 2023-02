Εφιάλτης για έγκυο: Βγήκε για λίγο από το αυτοκίνητο και της το έκλεψαν μαζί με το 2 ετών παιδί της

Τον εφιάλτη που κάθε γονιός τρέμει να μην ζήσει, πέρασε μια μητέρα από το Σικάγο όταν της έκλεψαν το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο ήταν το 2 ετών αγοράκι της.

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Η γυναίκα, που είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, την Πέμπτη το απόγευμα έφτασε στο σπίτι της στο προάστιο Λίμπερτιβιλ με το αυτοκίνητό της.

Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τα δύο μικρά παιδιά της. Σταμάτησε, κατέβηκε με το ένα από τα δύο παιδιά στην αγκαλιά προκειμένου να το βάλει στο σπίτι και να βγει αμέσως για να πάρει και το δεύτερο. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο, ένας άνδρας πετάχτηκε από το πουθενά και της έκλεψε το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ακόμα ο 2 ετών γιος της.

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, προσπάθησε να εμποδίσει τον κλέφτη μπαίνοντας μπροστά από το αυτοκίνητό της.

Ο κλέφτης την παρέσυρε και την άφησε τραυματισμένη στα πόδια και τα χέρια, και πεσμένη στο έδαφος.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και άρχισε η καταδίωξη, ενώ η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

#BREAKINGUPDATE Lake County deputies are looking for two men they said stole a car Thursday afternoon from a driveway in Libertyville with a two-year-old boy inside and ran over his pregnant mother: https://t.co/7SiiFo9x4W pic.twitter.com/e75rXswaCO

— WGN TV News (@WGNNews) February 24, 2023