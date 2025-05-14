ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 13:13
Νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη στη Βουλή – Μήνυση συγγενών και πολιτών
14/05/2025
Νέα ποινική δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Η δικογραφία ανακοινώθηκε σήμερα από τον α’ αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη και αφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τέως υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρ. Σταϊκούρα, τον τέως υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Βασίλειο Οικονόμου και τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Υποδομών, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινική δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση 370 συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και άλλων πολιτών.

