Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου: Στήριξη στην ομάδα του ΟΦΗ

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείουεκφράζει την στήριξή του στην ομάδα της πόλης και του νησιού μας του ΟΦΗ , ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

Το ΕΚΗ καλεί όλους του Κρητικούς, ανεξαρτήτως ποια ομάδα στηρίζουν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα να στηρίξουν την προσπάθεια της Κρητικής ΠΑΕ γιατί η Κρήτη στις μεγάλες στιγμές είναι ενωμένη ως μια ψυχή!

Η Κρητική ΠΑΕ στις 17 Μαΐου γράφει ιστορία.

Ο ΟΦΗ δεν θα παίξει μόνος στο ΟΑΚΑ.

Κανένας Κρητικός δεν πρέπει να λείψει σε αυτή την προσπάθεια.

Πάμε όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε τον ΟΦΗ!!!

