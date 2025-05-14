Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για όπλα σε χωριό - Τί βρήκαν οι Αρχές

Συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (13/5) σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, τρεις Έλληνες καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν κυνηγετικά όπλα, φυσίγγια, αντιαρματική οβίδα, κάλυκες και άλλα.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί έπειτα από έρευνες στα σπίτια και στα ποιμνιοστάσια των τριών ατόμων εντόπισαν:

6 κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν πληρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης

αντιαρματική οβίδα

κάλυκας οβίδας

81 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

2 γεμιστήρες (πιστολιού και καραμπίνας)

κάλυκες διαφόρων τύπων

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων, ανακριβή δήλωση) και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από Το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

