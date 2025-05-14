Χατζηδάκης: Το πόρισμα του ΕΜΠ για τα Τέμπη επαναφέρει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση

«Υπάρχει ένας εφέτης ανακριτής σε ανώτερο επίπεδο, ο οποίος ήδη έχει ασκήσει 43 διώξεις και έχει διαβιβάσει δικογραφία στη Βουλή. Υπάρχει πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας που επιβεβαιώνει ότι είναι γνήσιο το βίντεο της αμαξοστοιχίας. Υπάρχει πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώμονα, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπάρχει άλλο πόρισμα, άλλου καθηγητή, σε σχέση με την εμπορική αμαξοστοιχία και το πιλοτήριο το οποίο λέει επίσης ότι όλες οι θεωρίες οι οποίες αναπτύχθηκαν και για αυτό το θέμα ήταν απολύτως έωλες. Το ερώτημα είναι πώς θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση; Δεν εμπιστευόμαστε τον εφέτη ανακριτή. Δεν εμπιστευόμαστε την Ελληνική Αστυνομία. Δεν εμπιστευόμαστε το Πολυτεχνείο. Δεν εμπιστευόμαστε τον άλλο καθηγητή. Και εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει προσκομίσει καν πτυχία, ότι έχει κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση για το θέμα. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αναζητηθούν. Αλλά να κάνουμε μια κανονική συζήτηση μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας. Όχι με φαντασιοπληξία και με σενάρια τα οποία δεν εδράζονται πουθενά. Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι το θέμα αυτό δεν προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση. Και μάλιστα χωρίς καμία αιδώ και κανένα χαλινάρι, όπως έγινε».

Αυτά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών και το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ Δ. Καρώνη.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε συγχρόνως τις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης. «Βλέπω ταυτοχρόνως να λένε ότι δήθεν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου δεν λέει αυτά που όλοι διαβάσαμε. Και την ίδια στιγμή να του επιτίθενται και από πάνω. Μα εάν δεν τα λέει τότε γιατί του επιτίθενται;», διερωτήθηκε. «Το πόρισμα του ΕΜΠ δικαιώνει την κοινή λογική και επαναφέρει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Βρίσκονται σε αμηχανία και αντί να πουν με κάποιο τρόπο μια συγνώμη καταφεύγουν σε αυτές τις νέες επιθέσεις οι οποίες αποκαλύπτουν ακριβώς αυτήν την αμηχανία», πρόσθεσε.

Σε σχέση με την αναμενόμενη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η στάση της κυβέρνησης στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου αποτελεί ξεκάθαρο δείγμα γραφής. «Όταν ήρθε η σχετική δικογραφία στη Βουλή, αντί να κάνουμε αυτό που συνήθως γίνεται στην Ελλάδα και πολλές φορές απαξιώνει και τη Βουλή στα μάτια της κοινής γνώμης, είπαμε να πάμε την υπόθεση Τριαντόπουλου στο φυσικό δικαστή. Αντί να έχουμε αλληλοκατηγορίες των κομμάτων και μάλιστα στο πλαίσιο μιας προανακριτικής επιτροπής που λειτουργεί ανακριτικά, να πάμε γρήγορα στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να τοποθετηθεί» ανέφερε. Σχολίασε δε πως το γεγονός ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σπεύδουν να μιλήσουν για κακουργήματα χωρίς να έχουν καταθέσει την πρότασή τους δεν δείχνει ότι συμπεριφέρονται σοβαρά και θεσμικά.

«Θα περίμενε κανείς από την κ. Κωνσταντοπούλου και τον κ. Βελόπουλο να κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν είχα υψηλότερες προσδοκίες για να σας είμαι τελείως ειλικρινής. Αυτά που κάνουν, αυτά περίμενα να κάνουν. Από το ΠΑΣΟΚ όμως που είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, ένα κόμμα που θέλει να αποτελέσει εναλλακτική λύση, περίμενα μία μεγαλύτερη προσήλωση στους θεσμούς και μία μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν», συμπλήρωσε.

«Κάποια κόμματα έτσι κι αλλιώς αναπαράγουν θεωρίες συνωμοσίας. Κάποια άλλα, τα οποία περίμενε κανείς να είναι σοβαρότερα, στήριξαν άμεσα ή έμμεσα τις θεωρίες συνωμοσίας. Και αντί να κάνουν κανονική αντιπολίτευση για τις ευθύνες σε σχέση με τον ΟΣΕ και για το πραγματικό πρόβλημα σε σχέση με αυτή τη τραγωδία, έμειναν στα ξυλόλια και σε όλες τις υπόλοιπες σαπουνόφουσκες οι οποίες κυριάρχησαν στο διάλογο για πάρα πολλούς μήνες», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κατέληξε:

«Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες και έχουν γίνει λάθη από την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά όπως και να το μετρήσουμε η κυβέρνηση είναι πολύ μπροστά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης όπως και να το μετρήσουμε, πολλοί από τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δηλώνουν ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, οι ίδιοι νομίζω σε μεγάλο βαθμό αισθάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία μόνο μπορεί να ακουμπήσουν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη αυτή την ώρα η οποία έχει και το στελεχιακό δυναμικό και το πρόγραμμα, το σχέδιο έτσι ώστε η χώρα μας να προχωρήσει με σταθερά βήματα μπροστά, με ασφάλεια».

