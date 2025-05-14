Εγκαίνια 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Καστελλίου (φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία και σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 Μαΐου 2025, τα εγκαίνια του 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Καστελλίου.

Η καρδιά του Προσκοπισμού στο Καστέλλι ξεκίνησε να χτυπά περίπου το 1936 για πολλά συναπτά έτη, με πλήθος γενεών να γαλουχείται με το νόμο των Προσκόπων.

Φέτος μετά από 22 χρόνια, νέοι άνθρωποι, με αγάπη και όραμα, έγιναν μια αγκαλιά για να ξανανάψει η φλόγα του Προσκοπισμού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Σημαντική υπήρξε και η παρουσία προέδρων διαφόρων πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων της περιοχής, επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Καστέλλι και έχουν συμβάλλει ο καθένας με τον τρόπο του στην έως τώρα προσπάθεια μας. Επίσης, παρευρέθηκαν, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, παλαιοί Πρόσκοποι καθώς και παλαιοί αρχηγοί του Συστήματος. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν όλα τα τμήματα του Συστήματος μας, Λυκόπουλα, Πρόσκοποι και Ανιχνευτές καθώς και οι γονείς αυτών.

Το πρόγραμμα των εγκαινίων περιελάβανε οργανωμένη κοινή δράση των Λυκοπούλων – Προσκόπων - Ανιχνευτών, έκθεση πλούσιου φωτογραφικού υλικού από παλαιό αλλά και νέο Προσκοπικό αρχείο, προβολή παρουσιάσεων από την αρχή της επανίδρυσης έως και σήμερα, βραβεύσεις παλαιών αρχηγών και ενηλίκων στελεχών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα αδέρφια Πρόσκοπους που έφυγαν νωρίς….

Μητσακάκη Χαράλαμπο

Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ

Παπαδάκη Χαρίδημο

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Βασίλης Κεγκέρογλου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καλογεράκης, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νικόλαος Μπελενιώτης και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν ο πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Γεώργιος Χουρδάκης, ο Γενικός διευθυντής του Σώματος Κωνσταντίνος Μπάζας και ο Περιφερειακός Έφορος Ανατολικής Κρήτης Γεώργιος Κουναλάκης.

Ευχαριστούμε όλους, όσους συνέδραμαν στην πραγμάτωση αυτής της πολιτιστικής συνάντησης με κάθε τρόπο, όσους στήριξαν αυτό το εγχείρημα από την αρχή έως σήμερα κι όσους μας τίμησαν με την παρουσία ή την σκέψη τους εκείνη την μέρα. Η αρχή έγινε, η πορεία προβλέπεται λαμπρή και το μέλλον μας περιμένει να γράψουμε ιστορία!

Λίγα λόγια για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό, συνεστήθη με τον Νόμο 1066/1917 (ΦΕΚ Α΄ 268) για να συνεχίσει την Προσκοπική Κίνηση η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1910 και λειτουργεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό του (Π.Δ. 27/1999, ΦΕΚ Α΄ 26), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του Σ.Ε.Π. είναι η συμβολή στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, εφήβων και νέων με την χρήση της Προσκοπικής Μεθόδου Αγωγής, η οποία περιλαμβάνει την υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, την αυτενέργεια και την αυτοεκπαίδευση. Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.), ο οποίος συνεστήθη το 1922 και εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας. Ο Προσκοπισμός στην Κρήτη ιδρύθηκε το 1914 με ενέργειες του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. Το Σ.Ε.Π. τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σχετικά με τους Προσκόπους Ανατολικής Κρήτης

Οι Πρόσκοποι Ανατολικής Κρήτης αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα, με πολυετή δράση στον εθελοντισμό, την εκπαίδευση νέων και τη στήριξη της κοινωνίας. Μέσα από το παιχνίδι, την περιπέτεια και τη συλλογική προσπάθεια, νέοι και νέες διαμορφώνουν δεξιότητες ζωής, αναπτύσσοντας αξίες όπως η υπευθυνότητα, η συνεργασία και η προσφορά.

