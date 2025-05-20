Βρέφη ουρακοτάγκοι σώζονται από τα "νύχια" λαθρεμπόρων (βίντεο)
clock 13:46 | 20/05/2025
newsroom ekriti.gr

Δυο μωράκια ουρακοτάγκοι σώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στην Μπανγκόκ κατά την διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας της Ταϊλάνδης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι λαθρέμποροι περνούσαν τα μωρά κατά μήκος της Νοτιοανατολικής Ασίας για να τα πουλήσουν παράνομα.

Πλάνα κατέγραψαν την σύλληψη ενός από τους λαθρεμπόρους και την μεταφορά των μωρών σε κέντρο περίθαλψης και προστασίας ζώων.

