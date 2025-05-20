Μετά από 37 χρόνια βρέθηκε η προτομή του Τζιμ Μόρισον που είχε κλαπεί από τον τάφο του!

Η προτομή του Τζιμ Μόρισον, που είχε κλαπεί το 1988 από το κοιμητήριο Περ- Λασέζ στο Παρίσι, βρέθηκε τυχαία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επιβλητική προτομή του τραγουδιστή των Doors, την οποία είχε φτιάξει ο Κροάτης καλλιτέχνης Μλάντεν Μικούλιν, είχε κλαπεί πριν από 37 χρόνια από το παρισινό κοιμητήριο.

Η προτομή, που είχε τοποθετηθεί για τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Τζιμ Μόρισον, βρέθηκε τυχαία και σε κάκιστη κατάσταση, από το οικονομικό τμήμα και το τμήμα κατά της διαφθοράς της διεύθυνσης της δικαστικής αστυνομίας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού, όπως πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή προσκείμενη στη υπόθεση, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός RTL.







Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό, ανακαλύφθηκε τυχαία στη διάρκεια ενδελεχούς έρευνας για μια υπόθεση απάτης από την εισαγγελία του Παρισιού.

Ο Αμερικανός ρόκερ, μυθικός τραγουδιστής των Doors, πέθανε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1971. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο Τζιμ Μόρισον πέθανε στην μπανιέρα του σε ηλικία 27 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Όμως, εδώ και μερικά χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή της μια άλλη εκδοχή: ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σαμ Μπερνέ υποστηρίζει στα βιβλία του πως ο εμβληματικός τραγουδιστής είχε κάνει υπερβολική δόση ναρκωτικών στις τουαλέτες του "Rock'n'Roll Circus", μιας νυχτερινής μπουάτ του Παρισιού.

