Βίντεο από την ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία: Κατέρρευσε οροφή βραβευμένου εστιατορίου
clock 15:44 | 08/07/2025
newsroom ekriti.gr

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιταλία όταν η στέγη ενός γνωστού εστιατορίου, που έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin, κατέρρευσε στην πόλη Τερρατσίνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 31χρονη σομελιέ και να τραυματιστούν πάνω από δέκα άτομα.

Το ilsole24ore αναφέρει πως μετά την κατάρρευση περίπου στις 10 το βράδυ της Δευτέρας, της οροφής τραυματίστηκαν περίπου δώδεκα εργαζόμενοι και πελάτες, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενώ όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorini στην Τερρατσίνα.

Το Γραφείο της Εισαγγελίας της Λατίνας διέταξε κατάσχεση του χώρου και έρευνα που συντονίζεται από τον Εισαγγελέα Τζουζέπε Μιλιάνο.

