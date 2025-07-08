Βίντεο από την ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία: Κατέρρευσε οροφή βραβευμένου εστιατορίου

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιταλία όταν η στέγη ενός γνωστού εστιατορίου, που έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin, κατέρρευσε στην πόλη Τερρατσίνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 31χρονη σομελιέ και να τραυματιστούν πάνω από δέκα άτομα.

Το ilsole24ore αναφέρει πως μετά την κατάρρευση περίπου στις 10 το βράδυ της Δευτέρας, της οροφής τραυματίστηκαν περίπου δώδεκα εργαζόμενοι και πελάτες, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενώ όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorini στην Τερρατσίνα.

🔴 #Terracina (#Latina): Le prime immagini degli interventi presso il ristorante stellato "Essenza".

Si indaga per capire cosa abbia causato il crollo del tetto.@Emergenza24 #news #Essenza pic.twitter.com/WSThXH8eJu — DaniDan (@DanieleDann1) July 7, 2025

Το Γραφείο της Εισαγγελίας της Λατίνας διέταξε κατάσχεση του χώρου και έρευνα που συντονίζεται από τον Εισαγγελέα Τζουζέπε Μιλιάνο.

