Ιταλία: Κατάρρευση οροφής σε εστιατόριο πολυτελείας -Μία εργαζόμενη νεκρή και 10 τραυματίες

Σοκ στην Ιταλία, όπου χθες βράδυ περίπου στις 22:30 τοπική ώρα κατέρρευσε η οροφή της αίθουσας του εστιατορίου πολυτελείας«Λ’Εσέντσα» (L’Essenza), στην πόλη Τερρατσίνα, στη νότια ακτή του Λατίου.

Από την κατάρρευση πέθανε μια εργαζόμενη του εστιατορίου ενώ τραυματίστηκαν 10 άτομα, εκ των οποίων οι 3 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία και η Αστυνομία έσπευσαν στο σημείο. Ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα και αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Κατάρρευση οροφής σε εστιατόριο στην Ιταλία – Τι συνέβη

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, με το εστιατόριο να είναι γεμάτο πελάτες και προσωπικό, ένα μέρος της οροφής κατέρρευσε ξαφνικά, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στο κτίριο Το εστιατόριο είναι βραβευμένο με αστέρι Michelin και θεωρείται από τα πιο φημισμένα στην περιοχή.

Η Mara Severin, 31 ετών, σομελιέ του εστιατορίου, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια.

Από τους 10 τραυματίες, οι 3 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Fiorini της Terracina και Santa Maria Goretti της Λατίνα, σύμφωνα με ιταλικά μμε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στην κατάρρευση της οροφής ενδέχεται να συνέβαλαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις κακές καιρικές συνθήκες (κίτρινη προειδοποίηση για κακοκαιρία). Ωστόσο, διερευνώνται και πιθανά δομικά προβλήματα ή παραλείψεις συντήρησης.

Η εισαγγελία της Λατίνα έχει κατασχέσει το κτίριο και έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν ενδεχόμενες ευθύνες για αμέλεια ή παραβίαση κανόνων ασφάλειας.