Ατελείωτο αιματοκύλισμα στη Γάζα: 40 νεκροί από τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα
clock 10:34 | 15/05/2025
newsroom ekriti.gr

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα τελευταία ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον 36 πτώματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στα νότια, τα οποία επλήγησαν από σφοδρούς έντονους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζεται ο ισραηλινός αποκλεισμός της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα – δεν έχουν επιτραπεί προμήθειες εδώ και 10 εβδομάδες.

Ο αποκλεισμός από αέρος, ξηράς και θαλάσσης που έχει επιβάλει το Ισραήλ συνεχίζεται. Από τις αρχές Μαρτίου, το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο στη Γάζα όλων των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των ιατρικών προμηθειών.

