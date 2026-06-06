Αϊτή: Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αϊτή έχουν αναγκαστεί αυτή την περίοδο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ εκφράζεται έντονη ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω της συνεχιζόμενης βίας.

Κάπου «1,47 εκατ. άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι στη χώρα» και «η βία δεν είναι πλέον (σ.σ. γεωγραφικά) περιορισμένη. Επεκτείνεται», τόνισε στον Τύπο στη Γενεύη ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στη χώρα της Καραϊβικής, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης νέας έκθεσης.

Η Αϊτή –ειδικά η πρωτεύουσά της Πορτ-ο-Πρενς– υφίσταται εδώ και χρόνια τη βία συμμοριών που διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα…

«Αυτό που βλέπουμε είναι η μόνιμη συνύπαρξη δυσκολιών, βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, μαζικών εκτοπισμών, οξείας ανασφάλειας, εξαναγκαστικών επιστροφών μεγάλης κλίμακας, κλιματικών κινδύνων και θεσμών υπό πίεση σε όλα τα επίπεδα», διαπίστωσε ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν.

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στις γνωστές ζώνες συγκρούσεων. «Το φαινόμενο επεκτείνεται στο κεντρικό, στο βορειοδυτικό και στο νότιο» τμήμα της χώρας περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων, εξήγησε ο κ. Γκούντσταϊν.

Κοινότητες που θεωρούνταν ως πρότινος ασφαλείς πλήττονται ολοένα περισσότερο, στερώντας από ευάλωτους πληθυσμούς λύσεις, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΜ.

Τα δεδομένα που συγκέντρωσε ο θεσμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μαρτυρούν ταχεία κλιμάκωση της κρίσης που σημαδεύεται από επανειλημμένα κύματα εκτοπισμών.

Τον Μάιο πάνω από 18.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από την φτωχή συνοικία Σιτέ Σολέιγ, τη μεγαλύτερη της Πορτ-ο-Πρενς, εξαιτίας έξαρσης της βίας. Κάπου 5.000 εκτοπίστηκαν από τον νοτιοανατολικό νομό τις τελευταίες εβδομάδες.

Στους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς προστίθενται οι συνεχιζόμενοι αναγκαστικοί επαναπατρισμοί από χώρες της περιοχής.

Εντός 2026, πάνω από 110.000 Αϊτινοί επαναπατρίστηκαν διά της βίας στη χώρα τους, σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Ανάμεσά τους ήταν πολλές γυναίκες και παιδιά.

Η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών βρίσκει καταφύγιο σε καταυλισμούς με πλεονάζοντα πληθυσμό ή σε κοινότητες υποδοχής ήδη ευάλωτες.

«Ο υπερπληθυσμός και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες χειροτερεύουν τους κινδύνους ως προς την προστασία», ιδίως «την εκμετάλλευση και τις κακομεταχειρίσεις» και «εκθέτουν χιλιάδες ανθρώπους στην επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών», σημείωσε ο ΔΟΜ.

Καθώς έχει αρχίσει η περίοδος των κυκλώνων στον Ατλαντικό, ο κίνδυνος πλημμυρών μπορεί να κάνει απελπιστική την ήδη επισφαλή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κ. Γκούντσταϊν επισήμανε ακόμη τις δημοσιονομικές δυσχέρειες του ΔΟΜ. Πλέον απειλείται «η δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να δρούμε πέραν του Οκτωβρίου», τόνισε.

«Χωρίς προβλέψιμη και συνεχή υποστήριξη στο σχέδιό μας για την αντιμετώπιση κρίσεων η δυνατότητά μας να επεμβαίνουμε θα τεθεί υπό αμφισβήτηση», προειδοποίησε.

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