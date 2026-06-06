Κρήτη: Σκάφη προσέκρουσαν σε βράχια - Τραυματίστηκε παρέα γυναικών

Περιπέτεια στη θάλασσα είχαν το απόγευμα της Παρασκευής εννέα τουρίστες από την Ολλανδία, όταν δύο εκμισθούμενα σκάφη στα οποία επέβαιναν προσάραξαν σε βραχώδη ακτή, ανατολικά του λιμανιού στο Σίσι Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά την ειδοποίηση για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα ιδιωτικά σκάφη και στελέχη του Λιμενικού, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή για να συνδράμουν. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι επιβαίνουσες είχαν ήδη εγκαταλείψει τα σκάφη και βρίσκονταν στην ακτή.

Οι εννέα γυναίκες υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς και εκδορές κατά την αποβίβασή τους, λαμβάνοντας τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Από την προσάραξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο σκάφη.

Το Λιμεναρχείο προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου των σκαφών μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να πιστοποιηθεί εκ νέου η αξιοπλοΐα τους, ενώ από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου.

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