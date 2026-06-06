Ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογήθηκε ότι είχε πολύ άγχος για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας. Ο ίδιος τόνισε ότι ποτέ δεν πίεσε καμία από τις κόρες του να παντρευτούν, και χαίρεται που η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε αυτό το βήμα στη ζωή της

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jakeπαντρεύτηκαν το περασμένο Σάββατο στη Μεσσηνία.

«Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν…Ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια…Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δε θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε.

Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή», ειπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Λιανός: "Χέσ**** αν η λέξη «νικητής» ήταν σωστή για τον Σταύρο Φλώρο, χαλαρώστε λιγάκι"

Σάρον Στόουν: «Ο σύζυγός μου θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή – Ήταν το τέλος του γάμου»