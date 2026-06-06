Κώστας Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή

«Το δίλημμα είναι τη στιγμή που έχουμε προκλητικότητα από την Τουρκία καθώς το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» γίνεται εσωτερικό δίκαιο, έχουμε ενεργειακές κρίσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, νομισματική σύσφιξη με άνοδο επιτοκίων, αν μπορεί να απαντήσει σε όλα αυτά μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική», έθεσε εμφατικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του εμφάνισης στο ΟΡΕΝ και τους δημοσιογράφους Χ. Τσιγουρή και Χ. Φώσκολου.

«Μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα θέματα μια κυβέρνηση που επί των ημερών της άφησε να εξελίσσεται το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», να μην ποντίζεται το καλώδιο, να είναι ανεξέλεγκτη η ακρίβεια, η αδυναμία να εξασφαλιστεί καλή αγοραστική δύναμη; Απέτυχε. Μπορεί όμως εκείνος που έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική. *Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εγγυηθεί με το σχέδιο του*» σημείωσε ο Κ.Τσουκαλάς.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε πλήρως ρεαλιστική τη στρατηγική του Κινήματος, επιχειρηματολογώντας για τις αδυναμίες του δόγματος αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας. «Είναι πολύ πιο ρεαλιστική η γραμμή μας για πρώτοι με μια ψήφο διαφορά σε σχέση με τον στόχο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, τον στόχο αυτοδυναμίας της ΕΛΑΣ, τον στόχο αυτοδυναμίας του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού. Τρία κόμματα δηλώνουν ότι θέλουν αυτοδυναμία και μπορούν μόνοι να κυβερνήσουν. Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι, να είμαστε πρωταγωνιστές για να εγγυηθούμε την προοδευτική αλλαγή. *Είναι προϋπόθεση να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή*» υπογράμμισε.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι δείχνουν τη φωτογραφία της στιγμής και δεν αποπροσανατολίζουν το ΠΑΣΟΚ. «Έχουμε κόμματα που ιδρύθηκαν 10 μέρες πριν, έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες, μετρούσαμε δυνητική επιρροή αυτών των κομμάτων επί 9 μήνες. Το κόμμα του κ. Σαμαρά σταμάτησε να μετριέται ως δυνητική επιρροή, ως τώρα μετριόταν και αυτό. Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας, κι όχι μόνο τα ποσοστά που και εκεί υπάρχουν αποκλίσεις, αλλά αν εστιάσουμε στα ποιοτικά στοιχεία -από που παίρνει κάθε κόμμα τι-, θα δούμε και εκεί πολύ μεγάλες αποκλίσεις».

Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση των δύο πρώην Πρωθυπουργών, των κ.κ. Τσίπρα και Σαμαρά, τόνισε: «Στο θέμα της δεξιάς πολυκατοικίας η υποχωρητικότητα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Τουρκία αφήνει ένα χώρο στον κ. Σαμαρά. Στον χώρο της κεντροαριστεράς, λέει ο κ. Τσίπρας κάτι πιο προοδευτικό από το ΠΑΣΟΚ; Λέει κάτι πιο ρεαλιστικό; Πιο αριστερό; Πιο πατριωτικό; Δεν έχω ακούσει κάτι. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμά του. Το ακροατήριο του, σε επίπεδο δεξαμενών, φαίνεται πεπερασμένο. Όταν θα κάτσει η σκόνη, θα φανεί ποιος έχει σχέδιο, ποιος είναι έτοιμος να συγκρουστεί με καρτέλ και την εγχώρια ολιγαρχία αν χρειαστεί. Ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι ο προοδευτικός πρωταγωνιστής*». Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς ήταν σαφής σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Χ. Δούκα.

«Χθες υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία επιβεβαίωσε την αυτόνομη εκλογική πορεία, τον στόχο της πρώτης θέσης και της πολιτικής αλλαγής που έχει ως προϋπόθεση να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, την αμφίπλευρη διεύρυνση και τον μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και εφόσον αυτή είναι η απόφαση όλων καλό είναι να μην υπάρχουν θολά μηνύματα από κανέναν» κατέληξε.

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