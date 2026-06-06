Δρόμος σωτηρίας από τους αστυνομικούς για γυναίκα με σοβαρό καρδιακό επεισόδιο

Μια επιχείρηση άμεσης συνδρομής σε περιστατικό υγείας καταγράφηκε στην Αθήνα, όταν αστυνομικοί παρείχαν συνοδεία σε όχημα που μετέφερε γυναίκα η οποία είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.







Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε αστυνομικός μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού. Ο οδηγός του οχήματος, σύζυγος της γυναίκας, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η σύζυγός του ήταν ημιλιπόθυμη και έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας.







Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

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