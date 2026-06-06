Πένθος για την Μαρία Σκραφνάκη - "Έφυγε" από την ζωή ο πατέρας της

Πένθος για τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου, Μαρία Σκραφνάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Γρηγόρης Σκραφνάκης.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος.
Η κηδεία του θα τελεστεί στις Βούτες, ενώ οι λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξοδίου ακολουθίας αναμένεται να γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα.
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