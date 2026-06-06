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ΚΡΗΤΗ
Πένθος για την Μαρία Σκραφνάκη - "Έφυγε" από την ζωή ο πατέρας της
πένθος (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 12:29 | 06/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πένθος για τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου, Μαρία Σκραφνάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Γρηγόρης Σκραφνάκης.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις Βούτες, ενώ οι λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξοδίου ακολουθίας αναμένεται να γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα.

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