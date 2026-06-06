Βρήκες κέρμα στο χερούλι της πόρτας του αυτοκινήτου σου; - Τι πρέπει να προσέξεις

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι σπείρες για να βάλουν στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου οι δράστες χρησιμοποιούν συσκευές που μιμούνται το σήμα των κλειδιών, φορητά ηχεία, ακόμη και παλιά κινητά τηλέφωνα προκειμένου να ξεγελάσουν τα συστήματα ασφαλείας των σύγχρονων οχημάτων.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι επιτήδειοι δεν χρειάζονται ακριβό εξοπλισμό ή ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Αρκεί ένα αντικείμενο που οι περισσότεροι οδηγοί συναντούν καθημερινά και δύσκολα θα θεωρούσαν ύποπτο.

Πρόκειται για το λεγόμενο «κόλπο του κέρματος», μια μέθοδο που έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα το τελευταίο διάστημα, καθώς μπορεί να αφήσει μια πόρτα ξεκλείδωτη χωρίς ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου να το αντιληφθεί.﻿

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα, οι συμμορίες χρησιμοποιούν ένα νόμισμα το οποίο το τοποθετούν στο εξωτερικό χερούλι της πόρτας του συνοδηγού ή των πίσω επιβατών. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το κεντρικό κλείδωμα, κλειδώνουν όλες οι πόρτες εκτός από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί το κέρμα.

Μόλις ο οδηγός του οχήματος απομακρυνθεί από το όχημα, οι αετονύχηδες ανοίγουν απλά την πόρτα η οποία δεν έχει κλειδώσει και κάνουν εύκολα τη δουλειά τους. Αφαιρούν πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο ή προβαίνουν στην ολική κλοπή του.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το κόλπο χρησιμοποιείται κυρίως σε χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων, οι συμμορίες δεν κινούν τις υποψίες των υπόλοιπων οδηγών, μιας και το εύκολο άνοιγμα της πόρτας τους επιτρέπει να υποδυθούν τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το καλύτερο που έχει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης οχήματος προκειμένου να «θωρακιστεί» είναι το εξής. Αφότου κλειδώσει το όχημά του, να ελέγξει ότι δεν υπάρχει κάποιο ύποπτο κέρμα στη χειρολαβή κάποιας πόρτας και φυσικά να βεβαιωθεί ότι όλες οι θύρες έχουν κλειδώσει κανονικά.

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