Πόλη ερευνά κατοίκους που δεν έχουν βγάλει τα σκουπίδια τους εδώ και ένα χρόνο

Γείτονες εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι με την ανακύκλωση ή απλώς αποφεύγουν να πληρώσουν τα τέλη σκουπιδιών;

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο δήμος του Ουφέ, μιας κοινότητας περίπου 1.200 νοικοκυριών στα νότια της Λιέγης, στο Βέλγιο, μετά την ανακάλυψη ότι το 6% των κατοίκων του δεν εναπόθεσε ούτε ένα απόρριμμα στον οικιακό κάδο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2025.

Συνολικά, 70 νοικοκυριά πέρασαν δώδεκα μήνες χωρίς να παράγουν σκουπίδια. Το στοιχείο αυτό, που εντοπίστηκε από τον ίδιο τον δήμο, σήμανε συναγερμό: «Αυτή η κατάσταση μας ανησυχεί», δήλωσε η δήμαρχος Καρολίν Κασάρ κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου.

Οι υποψίες του δήμου για τα απορρίμματα

Θεωρία πρώτη: Περιβαλλοντική καταστροφή

Η ανησυχία έχει δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι περιβαλλοντικό: ο δήμος υποψιάζεται ότι ορισμένα από αυτά τα νοικοκυριά ενδέχεται να απαλλάσσονται από τα απορρίμματά τους με παράνομο τρόπο, είτε καίγοντάς τα είτε πετώντας τα σε υδάτινα ρεύματα, πρακτικές που απαγορεύονται ρητά και τιμωρούνται με διοικητικά πρόστιμα.

Ένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ο Ζουλιέν Λουά, πρόσθεσε επίσης ότι αρκετοί δημοτικοί κάδοι εμφανίζονται τακτικά υπερχειλισμένοι, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ορισμένοι κάτοικοι χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες υποδομές για να ξεφορτωθούν τα οικιακά τους σκουπίδια.

Θεωρία δεύτερη: Τέλη καθαριότητας

Το δεύτερο μέτωπο είναι οικονομικό. Το 2025, οι κάτοικοι του Ουφέ έπρεπε να καταβάλουν ένα αναλογικό τέλος για τη συλλογή απορριμμάτων: για ένα νοικοκυριό τριών έως τεσσάρων ατόμων, το ποσό ανερχόταν σε 170 ευρώ, με όριο τα 40 κιλά συμπεριλαμβανόμενων απορριμμάτων. Η μη παραγωγή επίσημων σκουπιδιών θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί στρατηγική για την αποφυγή αυτής της πληρωμής.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο δήμος απέστειλε επιστολή στα 70 επηρεαζόμενα νοικοκυριά ζητώντας έγγραφα που να δικαιολογούν την απουσία απορριμμάτων.

Η δήμαρχος υπενθύμισε ότι στην κοντινή πόλη Σερέν, οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβάλουν κυρώσεις σε κατοίκους που δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την κατάστασή τους, αν και διευκρίνισε ότι το Ουφέ δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο και ότι ελπίζει να επιλύσει το ζήτημα μέσω του διαλόγου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - μεταναστευτικό: Η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες...

Σεισμόπληκτοι Αρκαλοχωρίου: Το "κίτρινο" της αναμονής έγινε "μαύρο" της απελπισίας (εικόνες)

Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές: Συστάσεις από Κομισιόν και ΟΟΣΑ για εξορθολογισμό και «ψαλίδι»