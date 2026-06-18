Θεσσαλονίκη: Απαγωγή 25χρονου με λεία 20.000 ευρώ

Ενας 25χρονος έπεσε θύμα βίαιης αρπαγής και ληστείας από πέντε άτομα, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Οπως μεταδίδει το thestival.gr, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον εξανάγκαζαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, του ζήτησαν κι άλλα χρήματα πριν τον αφήσουν ελεύθερο, απειλώντας τον.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ως δράστες δύο αδέρφια, ένας 20χρονος και ένας 16χρονος ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι τρεις συνεργοί τους ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, μετά από έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι χθες τα ξημερώματα οι πέντε κατηγορούμενοι, επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από την οικία του, με απειλές κατά της ζωής του απαίτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών. Ο 25χρονος φέρεται να γνώριζε τον έναν από τους πέντε και συγκεκριμένα τον 20χρονο.

Επειτα από έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Σε βάρος των πέντε ατόμων σχηματίσθηκε δικογραφία, για ληστεία κατά συναυτουργία, εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των συνεργών τους.

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