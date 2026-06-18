Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με την πειρατική τηλεόραση

Ένα ιδιαίτερα οργανωμένο και τεχνολογικά ανεπτυγμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης είχε στήσει δίκτυο που έφτανε να εξυπηρετεί περισσότερους από 86.000 χρήστες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ.

Η λειτουργία του βασιζόταν σε πολυεπίπεδη ψηφιακή υποδομή. Οι διαχειριστές είχαν δημιουργήσει «πάνελ» ελέγχου, μέσω του οποίου ενεργοποιούσαν, ανανέωναν και διαχειρίζονταν τους συνδρομητές, ενώ η αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος γινόταν μέσω συνδυασμού IPTV εφαρμογών, αποκωδικοποιητών και διαδικτυακών συνδέσμων. Το περιεχόμενο περιλάμβανε πλατφόρμες όπως Netflix, Cosmote TV, Nova, Disney+, Amazon, Apple TV, αλλά και αθλητικά πρωταθλήματα όπως Bundesliga και Serie A, σε πακέτα που ξεκινούσαν από 10 ευρώ και έφταναν έως 125 ευρώ.

Η εμβέλεια του δικτύου ήταν διεθνής, καθώς το παράνομο σήμα έφτανε σε χώρες όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ολλανδία και ακόμη και Κίνα , αξιοποιώντας servers και τεχνικές υποδομές σε ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Μαρόκο, με στόχο την παράκαμψη μπλοκαρισμάτων και την αδιάλειπτη ροή, ειδικά σε ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Η έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε επενδύσει πάνω από 280.000 ευρώ μόνο σε τεχνικό εξοπλισμό και υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ διέθετε συνεχή τεχνική κάλυψη προς τους συνδρομητές και μηχανισμούς αναβάθμισης του περιεχομένου με ταινίες, σειρές και κανάλια.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν επτά άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε συνεργοί και δεκάδες τελικοί χρήστες (71 άτομα) που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης φέρονται ένας 63χρονος από τα Καλύβια Αγρινίου, ένας 40χρονος από το Ηράκλειο και ένας 73χρονος από τους Αγίους Αναργύρους, με τον 31χρονο γιο του πρώτου να έχει αναλάβει τον τεχνικό ρόλο και άλλα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν στην εξεύρεση πελατών.

Το οικονομικό αποτύπωμα του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς τα παράνομα έσοδα εκτιμώνται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκε προσπάθεια «νομιμοποίησης» των κερδών μέσω αγορών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και διοχέτευσης χρημάτων σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 12 χώρες, όπως Λιθουανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί περίπου 121.996 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με τις αρχές να έχουν διατάξει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

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