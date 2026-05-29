Στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα 30χρονη που γέννησε πριν 20 ημέρες

Σε θάλαμο απομόνωσης της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου στον Βόλο νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα μια 30χρονη, λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη το απόγευμα, εμφανίζοντας υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στον αυχένα και σύγχυση.

Τα συμπτώματα κινητοποίησαν άμεσα τους γιατρούς για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.

Βόλος: Σε απομόνωση η 30χρονη

Οι θεράποντες ιατροί την έχουν θέσει υπό στενή παρακολούθηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται για βακτηριακή ή ιογενή μορφή της λοίμωξης.

Η 30χρονη παραμένει σε απομόνωση, με την ιατρική ομάδα να χαρακτηρίζει την περίπτωσή της ιδιαίτερη λόγω της πρόσφατης λοχείας και της αυξημένης ευαισθησίας του οργανισμού σε λοιμώξεις αυτή την περίοδο.

Η πορεία της υγείας της παρακολουθείται στενά, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εκτίμηση της κατάστασής της.

