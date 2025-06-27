Πανελλήνιες: Έγκυος στον 7ο μήνα ετοιμάζεται να μπει στο πανεπιστήμιο

Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (26.6.2025) οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και πολλοί ήταν οι μαθητές που βλέπουν τις προσπάθειές τους να αποζημιώνονται και τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. Ανάμεσά τους και μια έγκυος 7 μηνών.

Η ίδια έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και κατάφερε να πετύχει συγκεντρώνοντας 15.950 μόρια.

Ο λόγος για την Ευαγγελία Μαρίνου που φοίτησε σε εσπερινό ΕΠΑΛ και παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε, κατάφερε να πετύχει τον στόχο της.

«Δεν θέλω να μένω στάσιμη, θέλω να εξελίσσομαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να ωραιοποιώ τα πράγματα. Είχα μια δύσκολη εγκυμοσύνη, γιατί στον τρίτο μήνα είχα αποκόλληση και χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο.

Μου είχαν απαγορεύσει να πηγαίνω στη δουλειά και στο σχολείο, οπότε ήταν πολύ δύσκολο, αλλά εν τέλει τα κατάφερα», είπε στο MEGA.

Λίγο πριν γεννήσει και ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα ζωή ως φοιτήτρια, παραμένει αισιόδοξη:

«Η αλήθεια είναι πως θα γεννήσω λίγο πριν μπω στο πανεπιστήμιο. Θα είναι ένα δύσκολο βήμα, κάτι εντελώς καινούριο για μένα – και το πανεπιστήμιο και το μωρό στο σπίτι. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρω, με την κατάλληλη στήριξη».

