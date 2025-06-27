Αριστούχος Πανελλαδικών: «Το μεγάλο μου όνειρο είναι να γίνω πολιτικός»

Το μεσημέρι της Πέμπτης ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ο Γιώργος Λαχανόπουλος, δεν δείχνει να έχει άγχος για το ποια σχολή θα δηλώσει, αφού με τα 18.400 μόρια που συγκέντρωσε, έχει καταφέρει να μπορεί να επιλέξει κάποιες από τις πιο υψηλόβαθμες σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, του οποίου ήταν υποψήφιος.

Συνολικά έγραψε 18.400 μόρια, στα μαθηματικά 18,7, στην οικονομία 20, πληροφορική 19,4 και έκθεση 15,5.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο ΣΚΑΪ «θέλω να μπω στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην ΑΣΟΕ».

Όσον αφορά την επιτυχία του ανέφερε: «Είχα πρόγραμμα αλλά όλη τη χρονιά δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Τις δυο εβδομάδες των πανελληνίων είχα ιδιαίτερο άγχος. Το μεγάλο μου όνειρο είναι να γίνω πολιτικός».

