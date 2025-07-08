Ομαδικός βιασμός: Σοκαριστικές οι περιγραφές της 14χρονης - "Μου έλεγαν, 'μην αντιστέκεσαι, μην είσαι ξενέρωτη' "

Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση ομαδικού βιασμού μίας 14χρονης στο Κερατσίνι, με το θύμα να αποκαλύπτει τον εφιάλτη που έζησε.

Ομαδικός βιασμός στο Κερατσίνι: Σοκάρει η 14χρονη με τις περιγραφές της - Έζησε τον απόλυτο εφιάλτη

Στην κατάθεσή της η ανήλικη περιγράφει τα όσα έγιναν από τη στιγμή που μπήκε στο διαμέρισμα, μέχρι την ώρα που έφυγε σε άθλια κατάσταση και άρχισε να περπατάει στον δρόμο. Όπως αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, το ραντεβού μαζί της δεν το έκλεισε ο 16χρονος, όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά, αλλά ο 18χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της.

«Πήγα μόνη μου μέχρι την πλατεία και ήρθε εκεί ο 18χρονος και μου είπε "ακολούθα" και πήγαμε στο σπίτι του. Εκεί ήταν και ο ξάδελφός του ο 16χρονος. Στην αρχή ούτε κίνηση έκαναν, ήταν μια χαρά. Ήταν φίλοι πραγματικά, μιλάγαμε μια χαρά και πλάκες κάναμε και είχανε φέρει να πιούμε αναψυκτικό και πατατάκια. Μου είχαν πει ότι είναι 15 χρόνων, αλλά στην Αστυνομία είδαμε ότι είναι 17 και 18. Εγώ ήθελα να πάω τουαλέτα και όταν πήγα να βγω από την τουαλέτα μου λέει "περίμενε λίγο ακόμα, γιατί σου ετοιμάζω κάτι". Όταν άνοιξα την πόρτα, είχε έρθει και ο αδελφός του 18χρονου. Ήταν ακριβώς εκεί στην πόρτα. Καθώς έβγαινα, μου συστήθηκε κι έκανε κίνηση να με φιλήσει. Τραβιέμαι και του λέω "τι κάνεις; Πας καλά; Δεν σε ξέρω καν" και εκείνος μου απάντησε ότι ο αδερφός του δεν έχει πρόβλημα. Εγώ του είπε πως δεν έχω έρθει για κάτι τέτοιο στο σπίτι και εκείνος μου απάντησε, πως αφού έτυχε, γιατί να μη γίνει κάτι», περιέγραψε αρχικά η ανήλικη, σύμφωνα με το Mega.

«Μην αντιστέκεσαι, μην είσαι ξενέρωτη»

Η 14χρονη συνέχισε την περιγραφή λέγοντας: «Πήγα στο δωμάτιο για να αφήσω τα πράγματά μου και φώναξα τον αδελφό του και του ζήτησα τον λόγο. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι και ήταν ο 20χρονος. Είχα να μιλήσω αρκετό καιρό μαζί του και παραξενεύτηκα που ήρθε εκεί. Μου είπε ότι του είπαν "είναι μια κοπέλα εδώ, έλα να την δεις". Καθόμασταν στο μπαλκόνι σε ένα τετράγωνο τραπέζι. Εκεί ο 18χρονος έβγαλε ένα τσιγάρο και κάτι έβαζε μέσα».

Και πρόσθεσε: «Πέσαμε να κοιμηθούμε με τον 17χρονο, αλλά σε ξεχωριστά κρεβάτια και οι άλλοι δύο ήταν στο σαλόνι, ενώ ο άλλος στο μπαλκόνι. Κάποια στιγμή, επειδή όλοι κρυώναμε από τον κλιματισμό, είπε ο […] να μαζευτούμε όλοι στο κρεβάτι για να ζεσταθούμε. Τότε ήρθαν όλοι σε εμένα και με έπιαναν σιγά σιγά, με πήραν αγκαλιές. Με τα χέρια τους πιάνανε το σώμα μου», συμπλήρωσε.

Συνέχισε την κατάθεσή της λέγοντας, σύμφωνα με το Open: «Άρχισαν να μου βγάζουν τα ρούχα και να ξεντύνονται. Με κρατούσαν τα δύο αδέλφια από τα χέρια και ο […] με βίασε πρώτος και μετά ήρθε ο αδερφός του ο […]. Αντιστεκόμουν, τραβούσα τα χέρια μου και τον έσπρωχνα. Μου είχαν πιάσει τα χέρια κι εγώ τους έλεγα "τι κάνετε ρε; Πάτε καλά;". Εκείνοι όμως γελούσαν και μου έλεγαν "μη μιλάς και όλα θα πάνε καλά”. Με πόνεσε πάρα πολύ, του έλεγα "με πονάς, άσε με” και μου έλεγε "ωραία, σιγά σιγά”. Μετά με κράταγε ο ένας από τα χέρια και ο άλλος από τα πόδια. Εγώ μόνο αντιστεκόμουν κι εκείνοι μου έλεγαν "έλα μην αντιστέκεσαι, μην είσαι ξενέρωτη”».

«Μετά μπήκε στο δωμάτιο ο 19χρονος και είπε "τι κάνετε ρε στο κορίτσι;” και ο 17χρονος του είπε "φύγε, είσαι άσχετος” και πήγε για ύπνο. Ούτε έβλεπα, ούτε καταλάβαινα πολλά γιατί εγώ είχα στον νου μου να μη γίνει και αυτοί είχαν να γίνει. Στο τέλος πήγα έκανα μπάνιο και μετά βγήκα έξω. Ο […] μου είπε να πάω σπίτι και να τα βρω με τη μαμά μου. Πήγα για ύπνο και θα το έκανα αυτό το πρωί. Κοιμήθηκα μόνη μου, ο ένας ήταν στο δίπλα κρεβάτι, ο άλλος στον καναπέ και ο άλλος έφυγε. Ξυπνήσαμε νωρίς και έφυγα. Απλά περπατούσα και βρέθηκα στο μαγαζί της κοπέλας, που με είδε και κάλεσε την αστυνομία. Όταν βγήκαμε έξω, μου είπαν πως ίσως ήταν λίγο λάθος αυτό που έγινε και συγγνώμη. Ο […] μου είπε να μην πω κάτι, γιατί θα τσακωθούμε και θα μπλέξουμε όλοι», συνεχίζει η ανήλικη.

Καταλήγοντας η 14χρονη είπε: «Ξέρω ότι ήταν κακό όλο αυτό, με κατέστρεψαν. Κάτι με κρατάει, λες και τους δικαιολογώ επειδή είναι παιδιά. Όλους τους δικαιολογώ εγώ. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι εκτός από τον 19χρονο που δεν έκανε τίποτα».

«Δεν είμαι βιαστής»

Με τη σειρά τους, οι γονείς και οι στενοί συγγενείς των τεσσάρων, που κατηγορούνται υποστηρίζουν πως τα παιδιά τους είναι αθώα.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν είμαι βιαστής. Τη 14χρονη τη γνώρισα εκείνο το βράδυ στο σπίτι του φίλου μου. Ό,τι έγινε μεταξύ μας έγινε χωρίς πίεση και με τη συναίνεσή της. Η ίδια αναφέρει ότι εγώ ήμουν πιο διστακτικός. Δεν αντιλήφθηκα ότι δεν ήθελε. Το σπίτι είναι δικό μου. Την κοπέλα την έφερε ο φίλος μου στο σπίτι για να μείνει και μου είπε ότι έφυγε από τους γονείς της και δεν ήθελε να γυρίσει. Εγώ της είπα ότι δεν πρέπει να μείνει στο σπίτι και ότι πρέπει να γυρίσει στους γονείς της γιατί θα ανησυχούν. Της το είπα αρκετές φορές αλλά εκείνη δεν ήθελε να γυρίσει», κατέθεσε ο 16χρονος.

«Τι να σου πω μαμά; Ότι με βίασαν;»

Ο πατέρας της 14χρονης ανέφερε επί του θέματος: «Η μικρή, μου είπε ότι στο σπίτι ήταν δύο αγόρια και μετά από λίγο πήγαν άλλα δύο. Επειδή είχαν το κλιματιστικό, τα τέσσερα άτομα κάθισαν δίπλα της. Τρεις άρχισαν να την πειράζουν σε διάφορα σημεία του σώματος της. Ο τέταρτος δεν έκανε κάτι. Όταν η κόρη μου προσπάθησε να αντισταθεί, ο ένας την κρατούσε σφιχτά από τα χέρια. Όταν την ρωτήσαμε αν έχει καταναλώσει κάποια ουσία, μας απάντησε αρνητικά».

Από την πλευρά της, η μητέρα της 14χρονης είπε: «Στις 10.00 το πρωί πήγα να ξυπνήσω την κόρη μου και διαπίστωσα ότι έλειπε από το σπίτι. Ο πατέρας της ειδοποίησε το "Χαμόγελο του Παιδιού" και εγώ πήρα τηλέφωνο φίλες της. Αργότερα με πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία και μου είπε ότι την εντόπισαν και την πήγαν στο τμήμα. Όταν την είδα μου είπε "είμαι καλά, κοιμήθηκα σε έναν φίλο μου". Μου περιέγραψε όλο το σκηνικό. Μου είπε ότι 3 από τα 4 άτομα άρχισαν να την πειράζουν σε διάφορα μέρη του σώματός της, δήθεν για να ζεσταθούν επειδή έκανε κρύο από το κλιματιστικό. Τη ρώτησα "γιατί δεν ήρθες απευθείας στο σπίτι μας;". Μου απάντησε τρομοκρατημένη "τι να σου πω μαμά; Ότι με βίασαν;". Μετά μου εξομολογήθηκε ότι όταν έφυγε από το σπίτι τους, την απείλησαν ότι αν μιλήσει θα της κάνουν κακό».

«Ήθελα λίγο να φύγω, για να νιώσω ανεξάρτητη»

Η 14χρονη ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, γιατί επέλεξε να αφήσει σπίτι το κινητό της τηλέφωνο, αλλά και για το ποιες ήταν οι σχέσεις της με τους γονείς της. Όπως η ίδια κατέθεσε: «Μένουμε στο Κερατσίνι. Είμαστε εφτά αδέλφια και τα δύο από αυτά είναι ετεροθαλή, ενώ έχουμε και τρία ακόμα από την μεριά της συντρόφου του μπαμπά μου. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι από τότε που ήμουν δύο ετών. Είχαμε φύγει και στη Γερμανία για δύο χρόνια όταν χώρισαν κι έμενα εκεί με τους θείους μας. Προσπαθώ να είμαι καλή μαθήτρια. Αυτό που με έκανε να φύγω από το σπίτι δεν ήταν ότι δεν περνάω καλά. Με αγαπάνε και μου το δείχνουν. Υπάρχουν κάποιοι τσακωμοί, αλλά εντάξει, είναι λογικό, γιατί είμαι και εγώ στην εφηβεία και είμαι απότομη προς τους γονείς μου και αυτοί νευριάζουν. Θέλω να με καταλάβουν κι εμένα λίγο παραπάνω, γιατί δεν βγαίνω βόλτες καθόλου, ήθελα λίγο να φύγω για να νιώσω ανεξάρτητη. Βασικά δεν ήξερα πού να πάω όταν το σκέφτηκα όλο αυτό. Πήρα μαζί μου ένα σακίδιο πλάτης με ρούχα και μία οδοντόβουρτσα. Μόλις κοιμήθηκαν όλοι στο σπίτι, πήρα την τσάντα και άνοιξα την πόρτα, έβαλα παπούτσια και έφυγα».

Τελικά οι επόμενες ώρες ήταν οι χειρότερες της ζωής της, όπως ανέφερε η ανήλικη. «Αρχικά δεν ήξερα πού να πάω και το σκεφτόμουν και πριν το αποφασίσω, μου είχε στείλει ο 18χρονος. Μου έστελνε μηνύματα στο TikTok για να βγούμε. Τον είχα δει δύο ή τρεις φορές στην παρέα πέρσι. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ όμως, γιατί τότε ήταν με μία κοπέλα, οπότε δεν μιλάγαμε. Ξέραμε όμως ποιος είναι ποιος. Εγώ μιλούσα πάρα πολύ με τον 20χρονο, γιατί ήταν μαζί με μια φίλη μου, ζευγάρι».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της αναφέρει: «Κοιμηθήκαμε στις 06.00 το πρωί και μετά με σκούνταγε ο 16χρονος γιατί έπρεπε να φύγουν για δουλειά. "Ξύπνα γιατί πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να φύγεις, φεύγουμε και εμείς", είπε. Φύγαμε όλοι μαζί, εγώ αριστερά και τα αγόρια δεξιά. Προχωρούσα και όπου πήγαινε. Βρέθηκε μπροστά μου η κυρία που με βρήκε και καθόμασταν και μιλούσαμε και κατάλαβε ότι είχα φύγει από το σπίτι. Τα αγόρια μου είπαν, όταν φύγαμε, ότι μπορεί να έγινε και λίγο λάθος, που έγινε όλο αυτό και συγγνώμη… ο 18χρονος μου είπε ‘μην πεις κάτι, γιατί άμα πεις θα τσακωθούμε πολύ άσχημα και θα μπλέξουμε όλοι μας’».

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες

Η 14χρονη κοπέλα παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση και ζητάει την παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων, που την παγίδευσαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά. Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατά συναυτουργία, ενώ ο τέταρτος φέρεται να εμπλέκεται ως απλός συνεργός.