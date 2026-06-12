Μακελειό στο Αίγιο: Στον ανακριτή ο 65χρονος – Αρνείται το έγκλημα και "δείχνει" αλληλοεξόντωση

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η δικαστική διερεύνηση του άγριου διπλού φονικού στο Αίγιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη ως ο κύριος ύποπτος, οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχοντας αλλάξει ριζικά την υπερασπιστική του γραμμή και προβάλλοντας έναν ισχυρισμό που προκαλεί αίσθηση: υποστηρίζει ότι τα δύο θύματα αλληλοσκοτώθηκαν.

Η αλλαγή των ισχυρισμών και η σκληρή στάση

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και οπλοκατοχή, τήρησε αρχικά μια παθητική στάση. Στις πρώτες του καταθέσεις στους αστυνομικούς δήλωσε πως την ώρα του μακελειού κοιμόταν βαθιά και ότι ξύπνησε μόνο για να βρει τη σύντροφό του και τον γιο της νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.Ωστόσο, πλέον προβάλλει μια νέα εκδοχή, ισχυριζόμενος ότι μεταξύ μητέρας και γιου ξέσπασε ένας άγριος καυγάς που κατέληξε σε αμοιβαία εξόντωση.

Η στάση του χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως «σκληρή και ψύχραιμη», καθώς αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε δική του εμπλοκή στο έγκλημα.

Τα ευρήματα που τον «καίνε»

Η εκδοχή της αλληλοεξόντωσης φαίνεται, ωστόσο, να προσκρούει στα σκληρά ιατροδικαστικά δεδομένα και στα ευρήματα της Σήμανσης:Το μέγεθος της βίας: Η 54χρονη μητέρα έφερε περισσότερες από 20 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ ο 26χρονος γιος της έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Το μέγεθος και η φύση των τραυμάτων παραπέμπουν, κατά τους ειδικούς, σε τυφλό μένος ενός τρίτου προσώπου.

Το πλυμένο εσώρουχο

Στην αυλή της οικίας οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο που ανήκει στον 65χρονο.

Παρά την προσπάθεια καθαρισμού, τα εγκληματολογικά εργαστήρια ανίχνευσαν ίχνη αίματος, γεγονός που τον τοποθετεί άμεσα στο επίκεντρο της σκηνής του εγκλήματος.Οι αντιφάσεις: Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που εξέτασαν τον κατηγορούμενο σημειώνουν ότι υπέπεσε σε σωρεία αντιφάσεων, οι οποίες κατέρριψαν το αρχικό του άλλοθι περί βαθέως ύπνου.

Στο δικαστικό μέγαρο

Ο 65χρονος μεταφέρεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να μελετήσουν τον όγκο της δικογραφίας και τα στοιχεία των εργαστηρίων. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, περιμένοντας τις απαντήσεις που θα δώσει η δικαιοσύνη.

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