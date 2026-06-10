Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ενδείξεις για άγριο διαπληκτισμό πριν από τη δολοφονία μητέρας και γιου

Ισχυρές ενδείξεις ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στον δράστη και τον 26χρονο γιο πριν από το αιματηρό φονικό που συγκλονίζει το Αίγιο εξετάζουν οι Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της διπλής ανθρωποκτονίας με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον γιο της.

Τα θύματα εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 13:00 στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ βασικός ύποπτος της υπόθεσης είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος ανακρίνεται από τις Αρχές και μέχρι στιγμής αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ο τσακωμός με τον δολοφόνο

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του δράστη και του 26χρονου γιου της 54χρονης, πριν από το άγριο έγκλημα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη σύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της μητέρας και του παιδιού της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός πάνω στο κρεβάτι του. Οι ερευνητές εκτιμούν πως ο δράστης ενδέχεται αρχικά να τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια να του κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φασαρία και η αναστάτωση που προκλήθηκαν φαίνεται πως κινητοποίησαν την 54χρονη, η οποία κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο του γιου της. Εκεί βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή στον ίδιο χώρο.

Η 54χρονη αντιστάθηκε

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε και αμυντικά τραύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανόν προσπάθησε να αντισταθεί στην επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 26χρονου ακολούθησε η επίθεση κατά της 54χρονης μητέρας του, η οποία έφερε επίσης τραύματα από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Τα στοιχεία και τα ευρήματα

Δύο σημαντικά στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με την εμπλοκή του 65χρονου Ιταλού στη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλονίζει από χθες (9/6) την τοπική κοινωνία του Αιγίου.

Το πρώτο είναι ένα ματωμένο εσώρουχο του συντρόφου της γυναίκας που δολοφονήθηκε, το οποίο είναι πλυμένο και έχει πάνω του μια στάμπα που μοιάζει με αίμα.

Ήδη έχει σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για αίμα και βέβαια αν το DNA ταυτίζεται με αυτό της 54χρονης ή του 26χρονου γιου της που επίσης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, στην περιοχή του Λόγγου.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά σε ένα μαχαίρι που βρέθηκε κρυμμένο σε γλάστρα στην αυλή της μονοκατοικίας, το οποίο επίσης φαίνεται να έχει πάνω του κηλίδες αίματος και ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Παράλληλα, ο 65χρονος φέρεται να έχει αμυχές στα χέρια του, στοιχείο που επίσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αξιωματικών που έχουν αναλάβει την έρευνα.

Η προσαγωγή του 65χρονου μετατράπηκε σήμερα σε σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε στο σπίτι και αεροβόλο όπλο και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου πιθανότατα θα κρατηθεί μέχρι οι Αρχές να έχουν στα χέρια τους τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Αρνείται κάθε εμπλοκή

Ο σύντροφος της 54χρονης αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε, βρήκε τη γυναίκα και τον γιο της νεκρούς.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 26χρονος ήταν ο αρχικός στόχος. Φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος.

Η μητέρα του δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα που αποδείχθηκαν θανατηφόρα και φαίνεται ότι προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της και τον εαυτό της, αφού έφερε αμυντικά τραύματα.

Οι μαρτυρίες

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν αγαπημένο, διατηρούσαν σχέση από το 2005 και μαζί είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, καθώς ο πατέρας του, από τον πρώτο γάμο της μητέρας, είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία.

Όπως αναφέρουν, δεν άκουγαν φασαρίες στο σπίτι, ενώ ουδείς, εξ όσων μίλησαν, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε κάποια στιγμή έντασης, την ώρα του εγκλήματος.

Το 26χρονο θύμα, γιος από τον πρώτο γάμο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή, είχε φτάσει στην Ελλάδα, μόλις πριν από δύο ημέρες. Ο νεαρός άνδρας έκανε το μεταπτυχιακό του στη Γερμανία και ήρθε για να επισκεφθεί τη μητέρα του, που εγχειρίστηκε πρόσφατα και ανάρρωνε.

Πληροφορίες από ethnos.gr

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