Μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο νεαροί 22 και 24 ετών - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη μηχανή τους

Τη δική τους μάχη δίνουν δύο νεαροί 22 και 24 ετών που τραυματίστηκαν σοβαρά στο Ίλιον όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη μηχανή του επέβαιναν.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία 48χρονη γυναίκα οδηγός ΙΧ, επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα διερχόμενο όχημα.

Το δεύτερο όχημα, με τη σειρά του, έπεσε πάνω σε μία μηχανή που οδηγούσαν δύο νεαροί, 22 και 24 ετών, η οποία εκτοξεύτηκε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αττικόν.

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