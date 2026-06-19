Το «Μαύρο Κουτί της Γης» θα καταγράφει την κλιματική κρίση σε πραγματικό χρόνο

Τέσσερα χρόνια μετά την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών κατασκευής του ανακοινώθηκε ότι ένας επαναστατικός σε σχεδιασμό αλλά και χαρακτηριστικά μηχανισμός που θα συλλέγει δεδομένα για την αρνητική επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στη Γη είναι έτοιμος να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Πρόκειται για μια κατασκευή στα πρότυπα των μονόλιθων, των μυστηριωδών στηλών προηγμένης τεχνολογίας που είχε εγκαταστήσει μια πανάρχαια εξωγήινη φυλή στο ηλιακό μας σύστημα στο διαστημικό έπος «Οδύσεια του Διαστήματος» του Άρθουρ Κλαρκ.

Η κατασκευή αυτή χαρακτηρίστηκε από τους εμπνευστές της ως «το μαύρο κουτί» της Γης λειτουργώντας με τρόπο ανάλογο με τα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων.

Πρόκειται για ένα μονόλιθο από ατσάλι που θα καταγράφει καθημερινά μια σειρά από δεδομένα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και γενικότερα με τη καταστροφή που συντελεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη.

Το επάνω μέρος του κουτιού θα συνδεθεί με ηλιακούς συλλέκτες, δίνοντάς του μια πηγή ενέργειας όσο λάμπει ο Ήλιος. Η ηλιακή ενέργεια θα τροφοδοτήσει τη λήψη επιστημονικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων και της θερμοκρασίας της θάλασσας, της οξίνισης των ωκεανών, των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα, της εξαφάνισης των ειδών και των αλλαγών στη χρήση γης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Παράλληλα ένας αλγόριθμος θα λαμβάνει υλικό σχετικό με την κλιματική αλλαγή από το Διαδίκτυο, όπως τίτλους εφημερίδων και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί επιλέχθηκε η Τασμανία

Η δυτική ακτή της Τασμανίας θεωρήθηκε ιδανική τοποθεσία λόγω της γεωλογικής και πολιτικής της σταθερότητας.

Το απομονωμένο και δύσβατο τοπίο, μεγάλο μέρος του οποίου έχει διαμορφωθεί από αρχαίους παγετώνες, προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας απέναντι σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Σέιν Πιτ, χαρακτήρισε το έργο «μια πρωτοβουλία που άργησε αλλά τελικά προχωρά», εκτιμώντας ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.

«Η δυτική ακτή της Τασμανίας είναι ίσως ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο που δύσκολα θα αποτελούσε στόχο ή επίκεντρο μιας μεγάλης καταστροφής», σημείωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός ζούσε πριν 415 εκατ. χρόνια και είχε μέγεθος σκύλου!

Από το Χόλιγουντ στα Smartphone μας: Η Σταρ που εφηύρε το Wi-Fi και άλλαξε την παγόσμια τεχνολογία

Σαντορίνη: Η υποθαλάσσια ανακάλυψη που αλλάζει όσα ξέραμε για το ηφαίστειο Κολούμπο!











