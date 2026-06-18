Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός ζούσε πριν 415 εκατ. χρόνια και είχε μέγεθος σκύλου!

Αν περιπλανιόσασταν στις πλημμυρικές πεδιάδες της Γης πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, δεν θα συναντούσατε κανένα άλλο θηλαστικό – θα έπρεπε όμως να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για έναν γιγάντιο σκορπιό σε μέγεθος μεσαίου προς μεγαλόσωμου σκύλου!

Νέα εκτενής μελέτη απολιθωμάτων από ερευνητές στη Βρετανία επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Praearcturus gigas, ο οποίος, με μήκος άνω του ενός μέτρου, ενδέχεται να είναι ο μεγαλύτερος γνωστός σκορπιός στην ιστορία, αναφέρει το Science Alert.

Τα απολιθώματα του συγκεκριμένου αρθρόποδου είχαν εντοπιστεί για πρώτη φορά το 1870 στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκτοτε όμως υπάρχει μια διαμάχη στην επιστημονική κοινότητα για το τι ακριβώς ήταν αυτό το πλάσμα. Η νέα ανάλυση, που αξιοποίησε σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης, επιβεβαιώνει ότι ο Praearcturus gigas ήταν πράγματι σκορπιός.

Γιατί μεγάλωσε τόσο πολύ

Πέρα από την εντυπωσιακή του διάσταση, το εύρημα προσφέρει νέα στοιχεία για τα πρώτα στάδια της ζωής στην ξηρά. Την εποχή που ζούσε το ζώο, οι πρόγονοι των ερπετών, των θηλαστικών και των πτηνών δεν είχαν ακόμη εγκαταλείψει το νερό. Η ξηρά καλυπτόταν κυρίως από μικρά φυτά και μύκητες, ενώ τα ζώα μόλις άρχιζαν να βγαίνουν από τους ωκεανούς, αναφέρει ο παλαιοντολόγος Ρίτσι Χάουαρντ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, κύριος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Paleontology.

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«Το είδος αυτό μπορεί να μεγάλωσε τόσο πολύ επειδή δεν υπήρχαν άλλοι μεγάλοι θηρευτές, γεγονός που του επέτρεψε να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του», εξηγεί.

Η νέα μελέτη βασίστηκε σε σχέδια με τη μέθοδο της camera lucida, αξονικές τομογραφίες και συγκρίσεις με άλλα απολιθώματα από βρετανικές τοποθεσίες της Πρώιμης Δεβονίου περιόδου. Οι ερευνητές αξιοποίησαν επίσης στοιχεία από απολιθώματα του αρχαίου σκορπιού Eramoscorpius, που είχαν μελετηθεί στον Καναδά το 2015, προκειμένου να συγκρίνουν ανατομικά χαρακτηριστικά.

Κυνηγούσε και μέσα στο νερό

Οι διαστάσεις του ζώου ήταν εντυπωσιακές.

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Οι δαγκάνες του εκτιμάται ότι έφταναν τα 16 εκατοστά, δηλαδή ήταν από μόνες τους μεγαλύτερες από ολόκληρο το σώμα πολλών σημερινών ειδών σκορπιού. Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης ραβδωτές επιφάνειες στα άκρα του, οι οποίες πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ήχων μέσω τριβής, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλα εξαφανισμένα είδη σκορπιών.

Παρότι θα ήταν ένα από τα πιο τρομακτικά ζώα πάνω από την επιφάνεια του νερού, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περνούσε μέρος της ζωής του και μέσα στο νερό. Ο Χάουαρντ σημειώνει ότι, χωρίς σύνθετα χερσαία οικοσυστήματα ικανά να το υποστηρίξουν πλήρως, ο Praearcturus πιθανότατα κυνηγούσε και στο υδάτινο περιβάλλον. Ορισμένα απολιθώματα από την Ουαλία δείχνουν ότι διέθετε δομές σαν πτερύγια, παρόμοιες με εκείνες που συναντώνται σε αστακούς και καβούρια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το Praearcturus gigas ίσως επιβίωσε για ακόμη 40 εκατομμύρια χρόνια μετά την περίοδο από την οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα απολιθώματα, πριν τελικά εξαφανιστεί.

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