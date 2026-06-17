Γη: Επιστήμονες χαρτογράφησαν ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο 110.000 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων

Ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο μυκήτων, συνολικού μήκους που εκτιμάται σε περίπου 110.000 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, απλώνεται κάτω από υγροτόπους, λιβάδια, καλλιέργειες και δάση σε ολόκληρο τον πλανήτη.Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης του δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα διάσταση της ζωής κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Πρόκειται για τους δενδρόμορφους μυκορριζικούς μύκητες, οργανισμούς που συνδέονται με τις ρίζες των περισσότερων χερσαίων φυτών και δημιουργούν ένα εκτεταμένο σύστημα ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών. Αν όλα τα μικροσκοπικά τους νήματα τοποθετούνταν σε ευθεία γραμμή, θα κάλυπταν απόσταση αντίστοιχη περίπου με το 10% του πλάτους του γαλαξία μας.

Βασικό στοιχείο του δικτύου είναι οι νηματοειδείς υφές των μυκήτων, που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος και συνδέονται με τις ρίζες των φυτών. Μέσω αυτών, οι μύκητες παρέχουν στα φυτά άζωτο και φώσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται από τη φωτοσύνθεση. Η αλληλεξάρτηση αυτή καθιστά τα μυκητιακά δίκτυα κρίσιμα για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον εξελικτικό βιολόγο Τζάστιν Στιούαρτ από την Εταιρεία Προστασίας Υπόγειων Δικτύων (SPUN), συγκέντρωσε δεδομένα από 16.669 δείγματα εδάφους που περιλαμβάνονταν σε 322 προηγούμενες μελέτες. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να υπολογίσει την πυκνότητα των δικτύων στο ανώτερο στρώμα του εδάφους σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μέση πυκνότητα 4,4 μέτρων υφών ανά κυβικό εκατοστό επιφανειακού εδάφους. Ωστόσο, η συγκέντρωση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιβάλλον. Τα άγρια λιβάδια, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές ή ζώνες που πλημμυρίζουν, αναδείχθηκαν σε ορισμένα από τα σημαντικότερα αποθέματα μυκητιακής βιομάζας.

«Αυτό είναι το πυκνότερο μυκητιακό δάσος στη Γη και βρίσκεται κάτω από άγρια λιβάδια», ανέφερε ο Στιούαρτ, προειδοποιώντας ότι οι εκτάσεις αυτές καταστρέφονται γρήγορα, καθώς η απομάκρυνση της βλάστησης είναι ευκολότερη από την υλοτόμηση ενός δάσους.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται επίσης να έχει σαφή επίδραση. Στα γεωργικά εδάφη, η πυκνότητα των δικτύων είναι κατά μέσο όρο μειωμένη περίπου κατά 50% σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Οι ερευνητές συνδέουν τη διαφορά με πρακτικές όπως η χρήση μυκητοκτόνων και λιπασμάτων πλούσιων σε άζωτο και φώσφορο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο κλιματικός ρόλος των μυκήτων. Προηγούμενες μελέτες εκτιμούν ότι μπορούν να δεσμεύουν κάθε χρόνο ποσότητα άνθρακα αντίστοιχη με 3,9 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, περίπου το 11% των παγκόσμιων εκπομπών από ορυκτά καύσιμα το 2021. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, πάντως, ότι παραμένουν αβεβαιότητες, κυρίως σε ορισμένα τροπικά δάση και ερήμους. Επόμενος στόχος είναι να διερευνηθεί πώς τα δίκτυα αναπτύσσονται, πεθαίνουν και συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερού άνθρακα στο έδαφος.

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