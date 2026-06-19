Σιακαντάρης: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθούν, είναι τοξικά

Ως «τοξικά κόμματα» χαρακτήρισε ο Γιώργος Σιακαντάρης τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι έχουν «τελειώσει πολιτικά» και γι’ αυτόν τον λόγο είναι υπέρ της αυτοδιάλυσής τους.

Ο συντονιστής της 13μελής ομάδας που συνέταξε το Μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα αποκάλυψε μάλιστα ότι την άποψη του αυτή για το ΠΑΣΟΚ την είχε εκφράσει στη Φώφη Γεννηματά, αλλά και αργότερα στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσοίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας – αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό και εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ της αυτοδιάλυσής τους. Το είχα πει και στην αείμνηστη τη Φώφη Γεννηματά, το έχω πει και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι αν θέλετε να προχωρήστε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύστε τα παλιά μαγαζιά, πρέπει να φύγουν τα παλιά μαγαζιά από τη μέση», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό One.

Στην παρατήρηση του Γιώργου Μουρούτη ότι και ο Τσίπρας είναι τοξικός γιατί τα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογή του, ο κ. Σιακαντάρης απάντησε: «Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό απ’ όλους, αλλά όπως έτσι το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρείτο η ΔΗΜΑΡ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31%. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό, βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο».

Ερωτηθείς, τέλος, να τοποθετηθεί για δείγματα αλαζονείας στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης απάντησε: «Αλαζονεία από πού; Δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις. Δεν είναι αλαζονεία να λες ότι είσαι δεύτερο κόμμα ενώ είσαι. Ότι ενδεχομένως να υπάρχουν διαδικασίες από κόσμο που κινείται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και θέλει να υπερθεματίσει και να γίνει τσιπρικότερος του Τσίπρα μπορεί να φαίνεται, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει δείγματα αλαζονείας. Εδώ είμαστε, όλοι κρίνουμε και όλοι κρινόμαστε».

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