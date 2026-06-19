Μάστιγα τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια - Πότε έρχεται η ρύθμιση στη Βουλή

Τέλος δεν έχουν τα σοβαρά τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί που κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και δεν ακολουθούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Οδηγοί αυτοκινήτων δεν σταματούν να εκφράζουν τον προβληματισμό τους, ζητώντας άμεσα μέτρα. «Οδηγούν χωρίς κράνη, πηγαίνουν ανάποδα, ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια, κινούνται σε λεωφόρους», ορισμένες από τις μαρτυρίες, την ώρα που πληθαίνουν οι καταγγελίες για «πειραγμένα» ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 25 χλμ./ώρα.

Σε μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια και να προστατευτούν οι κάτω τω 18, η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα απαγορεύσει πλήρως τη χρήση τέτοιων μέσων μικροκινητικότητας σε ανηλίκους. Το σχέδιο νόμου ήταν να έρθει στη Βουλή τον Ιούνιο, ωστόσο πλέον αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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