Κρήτη: Δεν τα κατάφερε ο 30χρονος...

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο Χανίων ένας 30χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε διασωθεί μαζί με άλλους μετανάστες από θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο άνδρας συγκαταλεγόταν στους 38 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στις 15 Ιουνίου.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του είχε μεταφερθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Για τις συνθήκες του θανάτου του διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το περιστατικό και το πολύωρο ταξίδι των μεταναστών προς την Κρήτη.

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