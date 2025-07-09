Ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε σε προαύλιο σχολείου

Σοκ έχει προκαλέσει στο χωριό Βουργαρέλι της Άρτας η αυτοκτονία ενός ηλικιωμένου σε προαύλιο σχολείου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο αυτόχειρας που ήταν 85 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του καθώς αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο στον προαύλιο χώρο του σχολείου του χωριού.

Εκεί ήταν που εντοπίστηκε νεκρός από συγχωριανούς του οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Κεντρικών Τζουμέρκων έσπευσαν στο σημείο και από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνεται η αυτοχειρία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στην αυτοκτονία.

