Γενοκτονία των Ποντίων: Πυρρίχιος χορός σέρρα αντικρίζοντας τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η φλόγα του πυρρίχιου ποντιακού χορού φούντωσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Σύνταγμα και συνεπήρε όλους όσοι έδωσαν το παρών στην κεντρική εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) στην Αθήνα, για τα 106 χρόνια από την έναρξη της πιο σκληρής φάσης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η 19η Μαΐου, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον «απελευθερωτικό πόλεμο», ημέρα που είναι επίσημη αργία στην Τουρκία, στην Ελλάδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των 353.000 θυμάτων των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών.

Πριν από 31 χρόνια, το 1994 (71 χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης), η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη 19η Μαΐου ως εθνική ημέρα μνήμης.

Έτσι, χορευτές συλλόγων-μελών του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων πήραν τις θέσεις τους και αντικρίζοντας το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (και τη Βουλή) με περίσσεια λεβεντιά απέδωσαν το χορό σέρρα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, υπερηφάνειας και αγώνα ενάντια στη λήθη. Το συντονισμό είχε και φέτος ο Όμηρος Παχατουρίδης.

Να σημειωθεί ότι ο χορός των χορών για τους απανταχού Πόντιους έχει ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

