Έγκλημα στην Αμφιλοχία: Η εμμονή του δράστη με τραγουδίστρια και ο γάμος που τον «σάλταρε»

Φως στα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η άγρια δολοφονία της 51χρονης γυναίκας στην Αμφιλοχία, από τον 54χρονο κουμπάρο της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, προσπαθεί να ρίξει η αστυνομία.

Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα του δράστη και του θύματος.

Τα τελευταία λόγια θύτη και θύματος

Σύμφωνα με όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας, ο δράστης πλησίασε τη γυναίκα και της είπε «Γιατί μου το έκανες αυτό;». Ακολούθως, φέρεται να της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο και να κατευθύνθηκε προς το σπίτι του.

Η γυναίκα φώναξε ότι θέλει πίσω το τηλέφωνό της, με εκείνον να της απαντά ότι εάν θέλει να τηλεφωνήσει, να το κάνει από το σπίτι της.

Λίγο αργότερα, ο δράστης επέστρεψε οπλισμένος και την πυροβόλησε, αφαιρώντας της τη ζωή.

«Ήταν εμμονικός»

Άτομο από το περιβάλλον της 51χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Αμφιλοχία, ανέφερε πως ο δράστης δεν ήταν καλά ψυχολογικά και πως είχε εμμονικές τάσεις.

Η ίδια διέψευσε πως δράστης και θύμα είχαν σχέση, τονίζοντας πως ο 54χρονος είχε εμμονές.

«Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος ψυχολογικά. Εγώ δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, με τίποτα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αυτός είχε μια εμμονή στο μυαλό του».

«Αυτός είχε μία φάση πάλι με μία τραγουδίστρια που δεν είχε σχέση πάλι μαζί της, μια πιτσιρίκα, πήγαινε της άνοιγε σαμπάνιες, της πέταγε λουλούδια και αυτά. Μετά αυτή μόλις παντρεύτηκε, αυτός αποτελείωσε, σάλταρε τελείως. Και την είχε στο μυαλό του πως την ήθελε, πως θα την είχε, δεν μπορώ να το περιγράψω δηλαδή, που δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η γυναίκα, η τραγουδίστρια, να την είχε ακουμπήσει αυτός. Ούτε να την είχε πλησιάσει στο μισό μέτρο».

«Έβριζε όλες τις γυναίκες»

Σύμφωνα με τη φίλη της 51χρονης, ο δράστης έβριζε συχνά τις γυναίκες και φαίνεται πως με τον καιρό ανέπτυξε εμμονή και με το θύμα, αν και για αρκετά χρόνια δεν είχαν επικοινωνία.

«Έβριζε όλες τις γυναίκες, επειδή είχε καεί με αυτή την τραγουδίστρια και με αυτά, μετά δεν ξέρω πώς κόλλησε με την Άννα. Μα δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις κάποια χρόνια, εγώ ήξερα ότι δεν είχαν καθόλου επικοινωνία και με τον άντρα της. Το πήγα και εγώ μετά πως είχε αυτή την εμμονή (με την Άννα) όπως είχε και με την τραγουδίστρια».

«Εγώ μίλησα (με την Άννα) χθες 2 η ώρα το μεσημέρι. Μια χαρά χαρούμενη, μου είπε χθες ότι είχε μαγειρέψει, θα πήγαινε φαγητό στην μητέρα της που ήταν σε διπλανό χωριό. Ρώτησα για τα παιδιά της και τον άντρα της, όλα αυτά. Είπαμε ότι κάνει ζέστη, τα κλασικά, τίποτα άλλο και μου λέει και εγώ θα γυρίσω και θα πέσω για ύπνο».

«Εμείς πήγαμε και μία εκδρομή την προηγούμενη εβδομάδα στην Τήνο, σαν σύλλογος που ήταν και η Άννα μαζί, στο ίδιο δωμάτιο ήμασταν. Ούτε με το τηλέφωνο την είδα να ασχοληθεί, ούτε κανένας την έπαιρνε τηλέφωνο, ούτε μηνύματα έστελνε».

