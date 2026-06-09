Δολοφονία στη Ρόδο: 55χρονος σκότωσε τον συγκάτοικό του με μαχαιριά στην καρωτίδα

Ένα αιματηρό περιστατικό σήμανε συναγερμό στις Αρχές της Ρόδου, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (8/6), όταν ένας 63χρονος δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από 55χρονο φίλο και συγκάτοικό του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και έμεναν κάτω από την ίδια στέγη όταν - για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - φέρεται να ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση την ώρα που ο οικοδεσπότης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα. Ο 55χρονος δράστης συνελήφθη και μεταφέρεται στην Ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας και ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, καθώς ο ένας είχε παραχωρήσει στον άλλον φιλοξενία στην οικία του.

Το θύμα, ένας άνδρας γεννημένος το 1963, διέμενε στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη, στοιχείο που καταδεικνύει τον στενό χαρακτήρα της σχέσης τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής» ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν έλειπαν οι εντάσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για προβλήματα που αντιμετώπιζαν και οι δύο.

Το χρονικό

Αυτό που φέρεται να στάθηκε η αφορμή που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, μοιάζει αρκετά ασήμαντο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα.

Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα.

Άμεσα, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν τελεσφόρησαν.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Λίγη ώρα μετά το φονικό, ο 55χρονος συνελήφθη.

Η έρευνα των Αρχών

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Στο επίκεντρο της έρευνας, βρίσκεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ξέσπασε η διαμάχη, η αφορμή που πυροδότησε την αντιπαράθεση, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή προμελετημένης ενέργειας.

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