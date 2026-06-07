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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βίντεο από τη διάσωση τραυματισμένου ορειβάτη στον Όλυμπο
Διάσωση Όλυμπος
clock 17:27 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 59χρονου από την Τσεχία, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ορειβασίας στον Όλυμπο.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) όταν ο 59χρονος κατά τη διάρκεια ορειβασίας τραυματίστηκε μετά από πτώση, στη θέση Λούκι του Μύτικα.

Αρχικά μεταφέρθηκε από υπαλλήλους του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος. Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο το οποίο ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα τεσσάρων πυροσβεστών από την Π.Υ. Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου Κάκκαλος, στον Όλυμπο, απο όπου παρέλαβε τον τραυματία.

Στη συνέχεια, τον μετέφερε στον ελικοδρόμιο της 24 Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο γενικό νοσοκομείο Λάρισας.

Δείτε βίντεο: 

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